Інтерфакс-Україна
Події
15:26 08.06.2026

Міноборони допустило до використання у ЗСУ електромотоцикли українського виробництва

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Міноборони допустило до використання у ЗСУ електромотоцикли українського виробництва

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах електромотоцикл Wolfstorm ("штурмовий вовк") українського виробництва, який поєднує переваги класичного мотоцикла з двигуном внутрішнього згоряння і електротехніки.

Як повідомляється на сайті відомства у понеділок, мотоцикл є безшумним, не має теплового сліду та здатний перевозити двох військових у повному спорядженні (вантажопідйомність складає 200 кг).

"Штурмовий вовк" важить 105 кг, розганяється до 80 км/год і має запас ходу 100 км. Електродвигун розташований у центрі мотоцикла, має потужність 8 кВт. Привід на заднє колесо передається за допомогою ланцюга, як у класичних мотоциклах. При цьому Wolfstorm має задню передачу.

Електромотоцикл заряджається повністю за 4 год. Окрім зарядки від мережі існує можливість швидкої заміни акумулятора.

"Штурмові вовки можуть застосовуватись для виконання багатьох місій: військова розвідка; транспорт саперів; ротація особового складу; транспорт розрахунків БПАК; логістика; евакуація; патрулювання і охорона об’єктів", – йдеться в повідомленні.

В Міноборони зазначили, що у 2026 році Агенція оборонних закупівель ДОТ уклала контракти на постачання 1 тис 500 мотоциклів для ЗСУ, що втричі перевищує обсяги минулого 2025 року. Завдяки залученню до тендеру одразу шести компаній вдалося заощадити для держбюджету майже 12 млн грн.

Протягом травня 2026 року оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 175 нових зразків озброєння і військової техніки (ОВТ). Майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами.

Теги: #міноборони #wolfstorm #електромотоцикл

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