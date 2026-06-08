Мінекономіки запустило 2 інструменти в рамках бета-тесту цифрової екосистеми ринку праці "Обрій" на платформі "Дія"

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації запустило закритий запис на бета-тестування перших інструментів нової цифрової екосистеми ринку праці "Обрій", розробку та інтеграцію якої оцінюють у $5-10 млн на поточний і наступний роки.

"Одним з ключових інструментів нової політики зайнятості стане "Обрій" – нова цифрова система ринку праці, яка об’єднає людей, роботодавців, освітні можливості та держсервіси в одному середовищі. Головна мета – допомогти людям знайти роботу, бізнесу – знайти потрібних працівників", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час презентації платформи у понеділок.

За його словами, фінансування проєкту наразі здійснюється за рахунок бюджетних коштів та міжнародних донорів, а у майбутньому система може залучати оплату від бізнесу за надання якісних аналітичних даних та співпрацю.

Під час спілкування з журналістами Соболев повідомив, що залучені $5-10 млн спрямують на цифрову розробку, інтеграцію різних держреєстрів, профілювання та підключення бізнесу.

Як розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Циборт, техпідтримку на початкових етапах надавали компанії SoftServe та Codi, наразі планується найм українських розробників за рахунок міжнародних грантів, а також розбудова власної команди в ІТ-структурі Мінекономіки.

На етапі бета-тестування у "Дії" запускаються перші два сервіси: гранти на професійне навчання (перенавчання та підтвердження кваліфікації) обсягом до 15 тис. грн, а також можливість дистанційного припинення трудових відносин для осіб, які формально залишаються працевлаштованими на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Запуск послуг для всіх громадян на платформі "Дія" заплановано на липень 2026 року.

Як уточнив Циборт, у вересні поточного року на платформі з’явиться модуль цифрового працевлаштування та агрегатор вакансій, орієнтований, зокрема, на малі регіони, містечка та села, де публікація оголошень на приватних платформах є економічно невигідною для бізнесу. До кінця року планується впровадження системи розумного підбору вакансій (AI-matching) на основі штучного інтелекту (ШІ) та великих даних (Big Data), а повноцінний старт "Обрію" як цілісної екосистеми з інтеграцією Держслужби зайнятості (ДСЗ) та Держпраці заплановано на 2027 рік. Екосистема таргетується на користувачів "Дії", а також передбачає офлайн-доступ через кабінети у ЦНАПах та органах міської влади для нецифровізованих громадян.

За оцінками Мінекономіки, запуск цифрових інструментів дозволить додатково залучити до ринку праці 100 тис. людей уже цього року.

Соболев зауважив, що загалом урядова стратегія зайнятості до 2030 року передбачає повернення до економічної активності 4,5 млн осіб, що є необхідним у разі швидкого зростання економіки на рівні під 7% на рік.

Очільник Мінекономіки додав, що наразі 75% українських компаній відчувають брак кадрів через зміну структури економіки, міграцію та демографічні чинники. Найбільший дефіцит зафіксовано у промисловості та серед робітничих спеціальностей, пов’язаних із сектором MilTech та відновленням.

Представники Мінекономіки розповіли, що "Обрій" буде інтегрувати інформацію й від вже існуючих порталів вакансій Work.ua, Robota.ua, Jooble та інших.

За даними директорки Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк, орієнтовна короткострокова потреба опитаних наприкінці минулого року 60 тис. роботодавців становить 200-300 тис. працівників, тоді як загалом для відновлення країни необхідно залучити понад 3 млн людей.

Вона підкреслила, що наразі очікується ухвалення у першому читанні нового Трудового кодексу для гнучкості трудових відносин, а Держслужба зайнятості планує довести рівень цифровізації послуг (paperless) з нинішніх 80% до 100%.