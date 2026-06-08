Інтерфакс-Україна
Події
15:22 08.06.2026

Мінекономіки запустило 2 інструменти в рамках бета-тесту цифрової екосистеми ринку праці "Обрій" на платформі "Дія"

3 хв читати
Мінекономіки запустило 2 інструменти в рамках бета-тесту цифрової екосистеми ринку праці "Обрій" на платформі "Дія"

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації запустило закритий запис на бета-тестування перших інструментів нової цифрової екосистеми ринку праці "Обрій", розробку та інтеграцію якої оцінюють у $5-10 млн на поточний і наступний роки.

"Одним з ключових інструментів нової політики зайнятості стане "Обрій" – нова цифрова система ринку праці, яка об’єднає людей, роботодавців, освітні можливості та держсервіси в одному середовищі. Головна мета – допомогти людям знайти роботу, бізнесу – знайти потрібних працівників", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час презентації платформи у понеділок.

За його словами, фінансування проєкту наразі здійснюється за рахунок бюджетних коштів та міжнародних донорів, а у майбутньому система може залучати оплату від бізнесу за надання якісних аналітичних даних та співпрацю.

Під час спілкування з журналістами Соболев повідомив, що залучені $5-10 млн спрямують на цифрову розробку, інтеграцію різних держреєстрів, профілювання та підключення бізнесу.

Як розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Циборт, техпідтримку на початкових етапах надавали компанії SoftServe та Codi, наразі планується найм українських розробників за рахунок міжнародних грантів, а також розбудова власної команди в ІТ-структурі Мінекономіки.

На етапі бета-тестування у "Дії" запускаються перші два сервіси: гранти на професійне навчання (перенавчання та підтвердження кваліфікації) обсягом до 15 тис. грн, а також можливість дистанційного припинення трудових відносин для осіб, які формально залишаються працевлаштованими на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Запуск послуг для всіх громадян на платформі "Дія" заплановано на липень 2026 року.

Як уточнив Циборт, у вересні поточного року на платформі з’явиться модуль цифрового працевлаштування та агрегатор вакансій, орієнтований, зокрема, на малі регіони, містечка та села, де публікація оголошень на приватних платформах є економічно невигідною для бізнесу. До кінця року планується впровадження системи розумного підбору вакансій (AI-matching) на основі штучного інтелекту (ШІ) та великих даних (Big Data), а повноцінний старт "Обрію" як цілісної екосистеми з інтеграцією Держслужби зайнятості (ДСЗ) та Держпраці заплановано на 2027 рік. Екосистема таргетується на користувачів "Дії", а також передбачає офлайн-доступ через кабінети у ЦНАПах та органах міської влади для нецифровізованих громадян.

За оцінками Мінекономіки, запуск цифрових інструментів дозволить додатково залучити до ринку праці 100 тис. людей уже цього року.

Соболев зауважив, що загалом урядова стратегія зайнятості до 2030 року передбачає повернення до економічної активності 4,5 млн осіб, що є необхідним у разі швидкого зростання економіки на рівні під 7% на рік.

Очільник Мінекономіки додав, що наразі 75% українських компаній відчувають брак кадрів через зміну структури економіки, міграцію та демографічні чинники. Найбільший дефіцит зафіксовано у промисловості та серед робітничих спеціальностей, пов’язаних із сектором MilTech та відновленням.

Представники Мінекономіки розповіли, що "Обрій" буде інтегрувати інформацію й від вже існуючих порталів вакансій Work.ua, Robota.ua, Jooble та інших.

За даними директорки Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк, орієнтовна короткострокова потреба опитаних наприкінці минулого року 60 тис. роботодавців становить 200-300 тис. працівників, тоді як загалом для відновлення країни необхідно залучити понад 3 млн людей.

Вона підкреслила, що наразі очікується ухвалення у першому читанні нового Трудового кодексу для гнучкості трудових відносин, а Держслужба зайнятості планує довести рівень цифровізації послуг (paperless) з нинішніх 80% до 100%.

Теги: #мінцифри #мінекономіки #обрій #ринок_праці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 05.06.2026
Мінекономіки прогнозує врожай та експорт зернових та олійних на рівні приблизно минулого року

Мінекономіки прогнозує врожай та експорт зернових та олійних на рівні приблизно минулого року

10:53 05.06.2026
Мінекономіки підготувало перший драфт проєкту закону про альтернативну службу – голова ДЕСС Єленський

Мінекономіки підготувало перший драфт проєкту закону про альтернативну службу – голова ДЕСС Єленський

11:22 04.06.2026
Голова комітету Ради вчергове підтвердив намір боротися з очільником Мінцифри

Голова комітету Ради вчергове підтвердив намір боротися з очільником Мінцифри

12:42 03.06.2026
Мінцифри вважає заяви Гетманцева конфліктом інтересів та тиском на реформу грального ринку

Мінцифри вважає заяви Гетманцева конфліктом інтересів та тиском на реформу грального ринку

16:20 02.06.2026
Глава комітету Ради Гетманцев хоче залучити до судового спору з очільником Мінцифри глав Міноборони та PlayCity

Глава комітету Ради Гетманцев хоче залучити до судового спору з очільником Мінцифри глав Міноборони та PlayCity

14:00 02.06.2026
Уряд запровадив продаж прав на використання водних біоресурсів у заповідниках через "Prozorro.Продажі"

Уряд запровадив продаж прав на використання водних біоресурсів у заповідниках через "Prozorro.Продажі"

17:46 01.06.2026
Уряд оновив правила оцінки землі, що допоможе збільшити надходження до місцевих бюджетів

Уряд оновив правила оцінки землі, що допоможе збільшити надходження до місцевих бюджетів

14:35 01.06.2026
Підприємці отримають 6,4 млн грн компенсації за придбану в квітні українську промтехніку – Мінекономіки

Підприємці отримають 6,4 млн грн компенсації за придбану в квітні українську промтехніку – Мінекономіки

16:51 29.05.2026
Уряд ухвалив два нові порядки для забезпечення прав людей з інвалідністю на працю

Уряд ухвалив два нові порядки для забезпечення прав людей з інвалідністю на працю

15:53 29.05.2026
Агровиробники зможуть отримати звільнення від експортного мита на сою та ріпак без висновків ТПП – Мінекономіки

Агровиробники зможуть отримати звільнення від експортного мита на сою та ріпак без висновків ТПП – Мінекономіки

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісарка Кос підтвердила відкриття першого переговорного кластер для України 15 червня в Люксембурзі

Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

Україна звільнила майже на 100 кв. км більше, ніж втратила у травні, – Сирський

Третій армійський корпус: За рік ми стабілізували фронт та повністю ліквідували всі райони інфільтрації ворога в смузі від Борової до Лиману

Нацполіція попередила замах на вбивство Юсова та затримала киянина-найманця

ОСТАННЄ

Єврокомісарка Кос підтвердила відкриття першого переговорного кластер для України 15 червня в Люксембурзі

Юсов підтвердив підготовку замаху на нього, висловив вдячність правоохоронцям

В.о. ректора КНУ ім. Шевченка Копійка про зняття заборони на Telegram: студенти все одно ним користувалися

Окупанти скинули 3 авіабомби на Слов'янськ, відомо про сімох поранених, серед них – неповнолітня

Літак Зеленського очікується в Молдові в понеділок ввечері – авіаресурс

21-й пакет санкцій для РФ може бути прийнятий цього тижня

В.о. ректора КНУ ім. Шевченка Копійка не вважає правильним можливе переведення вишу на загальну систему фінансування

Сікорський закликав не допустити ситуації, коли Зеленський втратить орден Білого Орла, а Шредер його збереже

Кос: Україна, попри війну, виконує свої обов'язки країни-кандидата на членство в ЄС

РФ атакувала чотири енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА