Інтерфакс-Україна
Події
15:15 08.06.2026

Єврокомісарка Кос підтвердила відкриття першого переговорного кластер для України 15 червня в Люксембурзі

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Єврокомісарка Кос підтвердила відкриття першого переговорного кластер для України 15 червня в Люксембурзі
Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Міжурядова конференція щодо відкриття першого кластера "Основи" для України відбудеться у Люксембурзі 15 червня 2026 року, повідомила комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос.

Про це вона повідомила під час спілкування із журналістами у Києві у понеділок.

Відповідаючи на питання щодо того, хто представлятиме сторони, Кос сказала, що ще не знає, а організація до конференції зараз повністю на Кіпрському головуванні у ЄС. Головуючий в Європейському союзі Кіпр вже повідомив , що розпочав підготовку до офіційного відкриття Першого кластеру у переговорах про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Згідно з повідомленням на сайті Європейскої ради, Рада з питань закордонних справ збереться 15 червня 2026 року в Люксембурзі під головуванням Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС обговорять агресивну війну Росії проти України після неформального обміну думками з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою (попередньо у форматі відеоконференції).

Раніше в медіа повідомлялося, що Європейський Союз 15 червня може офіційно відкрити перший кластер у переговорах про вступ України та Молдови.

Теги: #кластер #марта_кос #вступ_в_єс #основи

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