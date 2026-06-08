Юсов підтвердив підготовку замаху на нього, висловив вдячність правоохоронцям

Представник з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міноборони, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, радник керівника Офісу президента Андрій Юсов підтвердив підготовку замаху на нього та висловив вдячність українським правоохоронцям.

"Сьогодні правоохоронці повідомили, що змогли запобігти замаху на моє життя. Вже не вперше. Я вдячний усім фахівцям, Департаменту карного розшуку, слідчим Головного слідчого управління нацполу, Офісу генерального прокурора, всім складовим Сил оборони причетним до цієї успішної спецоперації, які щодня дбають про безпеку наших громадян, і в цьому випадку також професійно спрацювали, вкотре зламавши плани ворога", – написав він у Facebook у понеділок.

Юсов зазначив, що "росія жорстока і підступна, її мішенню сьогодні може стати будь-який українець: і воїн на фронті, який щодня ризикує своїм життям, обороняючи країну, і звичайний мешканець українського міста, перебуваючи під терористичними ракетно-дроновими атаками".

"Водночас цей черговий замах можна сприймати і як оцінку моєї діяльності в Головному управлінні розвідки і Координаційному штабі з питань полонених. Значить все робимо правильно і російським окупантам це дошкуляє", – додав він.

Раніше в цей день Національна поліція повідомила про те, що правоохоронці викрили та затримали найманця російських спецслужб на стадії підготовки до вбивства одного з посадовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" власні джерела в правоохоронних органах, замах готувався на Юсова. За викритим фактом слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України розпочали кримінальне провадження. Завербований раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, він мав організувати виконання замовного вбивства.

"Фігурант визначив спосіб вчинення злочину – із застосуванням FPV-дрона, а також розпочав пошук виконавця, який мав відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами. Однак реалізувати задум він не встиг…. Слідчі Нацполіції повідомили затриманому про підозру за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (готування до умисного вбивства з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі", – повідомили у поліції.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до підготовки замаху. Досудове розслідування триває.