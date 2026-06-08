Інтерфакс-Україна
Події
14:41 08.06.2026

В.о. ректора КНУ ім. Шевченка Копійка про зняття заборони на Telegram: студенти все одно ним користувалися

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В.о. ректора КНУ ім. Шевченка Копійка про зняття заборони на Telegram: студенти все одно ним користувалися
Фото: КНУ ім. Т.Шевченка

В.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка заявляє, що дивно було зберігати формальну заборону на використання Telegram у виші, коли всі ним користуються.

"Таке рішення було прийнято не через страх втратити імідж, або крісло, яке зайняв на якийсь період часу. Але робити вигляд, що студенти не користуються телеграм-каналом, коли ти сам ним користуєшся… Я за те, щоб було поменше брехні, поменше подвійних стандартів, бо вони у світі домінують. І тут, де ти можеш обійти це – обійди. Телеграмом студенти все одно користуються. Зробити вигляд, що ми його заборонили і самим користуватися…? Вся адміністрація користується Телеграмом, я новини читаю в телеграм-каналі", – сказав Копійка в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок в Києві, відповідаючи на запитання, чому ним було прийнято рішення про скасування заборони використовувати Telegram в університеті.

Щодо питання безпеки, керівник вишу зазначив, що не є фахівцем в цьому питанні.

"Наскільки те, що ми обговорюємо в університетському середовищі представляє якусь цінність для когось, я не знаю. Студенти просили зняти цю формальну заборону, вони цим користуються, я її зняв. Я не побачив в цьому якоїсь небезпеки", – додав він.

Як повідомлялося, в листопаді 2024 року Адміністрація КНУ ім. Шевченка заборонила своїм співробітникам використовувати зі службовою метою месенджер Telegram. Обмеження стосувалися встановлення, використання месенджера працівниками університету, а також передачі за допомогою нього інформації, що використовується зі службовою метою. Крім того, студенти повідомляли, що в гуртожитках навчального закладу неможливо під’єднатися до месенджера Telegram через інтернет, який забезпечує Інформаційно-обчислювальний центр КНУ.

На початку травня, після зміни в адміністрації вишу, КНУ ім. Шевченка на звернення Студпарламенту скасував обмеження доступу до месенджера Telegram у внутрішній комп’ютерній мережі.

Теги: #копійка_валерій #телеграм #кну

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