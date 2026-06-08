Інтерфакс-Україна
Події
14:31 08.06.2026

Окупанти скинули 3 авіабомби на Слов'янськ, відомо про сімох поранених, серед них – неповнолітня

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Окупанти скинули 3 авіабомби на Слов'янськ, відомо про сімох поранених, серед них – неповнолітня

Російські окупаційні війська опівдні скинули на Слов’янськ (Донецька обл.) три авіабомби – було пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, численні багатоповерхівки і приватні будинки, щонайменше семеро цивільних зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 7 людей поранені внаслідок атаки по Слов’янську. Серед поранених – 17-річна дівчина. Усім постраждалим надаємо необхідну медичну допомогу", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За словами Філашкіна, росіяни опівдні скинули на місто 3 авіабомби.

"Пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, численні багатоповерхівки і приватні будинки. Остаточні наслідки цього удару встановлюємо", – додав він.

Теги: #донеччина #каби #атаки_рф

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