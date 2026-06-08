Інтерфакс-Україна
Події
14:14 08.06.2026

Літак Зеленського очікується в Молдові в понеділок ввечері – авіаресурс

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Літак Зеленського очікується в Молдові в понеділок ввечері – авіаресурс

Рейс літака ДАП "Україна", яким користується президент України Володимир Зеленський, запланований на понеділок з Лондона до Кишинева, свідчить інформація авіаресурсу Airnavradar.

Наразі невідомо, чи повернеться голова Української держави до України цим рейсом.

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Сполученого Королівства у неділю, де зустрівся і обговорив з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини питання оборони, ситуації на фронті та подальших дипломатичних зусиль. Він також поінформував партнерів про ситуацію на полі бою та російські втрати. Сторони розглянули можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи в переговорному процесі.

Раніше Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Польщі викликало обурення таке рішення. Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента Зеленського Ордену Білого Орла, а держсекретар МЗС Польщі Марчін Босацький висловив "глибоке незадоволення" цим рішенням. В МЗС України заявили, що ініціюючи присвоєння почесного звання підрозділу Сил спецоперацій звання "Героїв УПА" українські воїни не мали на меті образити дружній польський народ.

У неділю, 7 січня, літак ДАП "Україна", який зазвичай перебував у військовому аеропорту "Жешув" у Польщі, звідки президент України здійснював свої перельоти в рамках закордонних візитів, був переміщений до Кишинева, звідки Зеленський вирушив до Лондона.

Теги: #літак #зеленський #молдова

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