Інтерфакс-Україна
Події
13:55 08.06.2026

21-й пакет санкцій для РФ може бути прийнятий цього тижня

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21-й пакет санкцій для РФ може бути прийнятий цього тижня
Фото: elements.envato.com

Європейська комісія може прийняти 21-й пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України, вже на цьому тижні.

Про це у понеділок в Брюсселі повідомила головний речник Європейської комісії Паула Піньйо.

"Як ви знаєте, ми працюємо над 21-м пакетом санкцій, і ми повинні мати змогу прийняти його зі свого боку дуже, дуже скоро, ще цього тижня", – сказала вона.

Речник наголосила, що "з кожним пакетом санкцій" ЄС "шукає способи закриття лазівок, завжди… з метою максимального тиску на Росію та мінімізації будь-яких доходів, які вона могла б отримати від цієї війни".

Коментуючи на прохання журналістів інформацію по поставкам з Ірландії до Росії алюмінію, речник Єврокомісії з питань закордонних справ Анітта Хіппер повідомила, що Високий представник Кая Каллас планує зустрітися з прем’єр-міністром Ірландії. "Буде обговорено кілька тем, зокрема підтримка України та тиск на Росію, але також цю конкретну тему буде розглянуто як проблему", – деталізувала вона.

Теги: #єс #санкції_рф

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