В.о. ректора КНУ ім. Шевченка Копійка не вважає правильним можливе переведення вишу на загальну систему фінансування

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В.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка не вважає правильним кроком можливе переведення вишу на загальну систему фінансування закладів вищої освіти.

"Коли щось планується зробити, у мене завжди виникає питання – яка мета? От яка мета - перевести КНУ в загальну систему? Зекономити кошти, покращити навчання, чи покращити ситуацію в інших ВНЗ? Який коефіцієнт корисної дії в цих новаціях? Просто зробити якийсь популістський крок? Я не думаю, що це правильно. Обговорювати можна все, що завгодно, але я за раціональність, за те, щоб будь які рішення мали найвищий ККД", – сказав Копійка в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок в Києві, відповідаючи на запитання про можливе переведення КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами.

На його думку, на сьогодні в освіті є багато більш важливих задач, на яких треба сконцентруватися.

Завжди найкращі виші мали найкращі умови, їх підтримували, на них орієнтувалися. Візьміть будь-які західні виші. Питання в іншому – як іншим досягти таких же критеріїв", – додав він.

У той же час він зазначив, що потрібно розглядати це питання з точки зору того, наскільки КНУ ім. Шевченка використовує свій потенціал, щоб бути в лідерах.

"Чи все для цього зроблено? Я вважаю, що не все. Є багато речей, які потрібно робити і оптимізувати, зосереджувати кошти на напрямки, які можуть бути проривними", – додав він.

Як повідомлялося, у грудні 2025 року заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що Міносвіти в наступному році подумає над тим, щоб перевести КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами.

Колишній ректор КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров заявляв, що наявність окремої бюджетної програми для вишу є своєрідною гарантією стабільності.

КНУ ім. Шевченка є єдиним закладом вищої освіти в Україні, який фінансується напряму з державного бюджету, що прописано окремою програмою в кошторисі держави. Розмір виділених державних коштів для інших університетів визначено з огляду на критеріїв, яким має відповідати заклад освіти. Основний критерій розподілу є контингент здобувачів, які вчаться за кошти бюджету.

На Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій час від часу піднімають питання наскільки виправданим є те, що КНУ ім. Шевченка йде окремим рядком в держбюджеті, а не фінансується на загальних підставах.