В.о. ректора КНУ ім. Шевченка Копійка не вважає правильним можливе переведення вишу на загальну систему фінансування
В.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка не вважає правильним кроком можливе переведення вишу на загальну систему фінансування закладів вищої освіти.
"Коли щось планується зробити, у мене завжди виникає питання – яка мета? От яка мета - перевести КНУ в загальну систему? Зекономити кошти, покращити навчання, чи покращити ситуацію в інших ВНЗ? Який коефіцієнт корисної дії в цих новаціях? Просто зробити якийсь популістський крок? Я не думаю, що це правильно. Обговорювати можна все, що завгодно, але я за раціональність, за те, щоб будь які рішення мали найвищий ККД", – сказав Копійка в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок в Києві, відповідаючи на запитання про можливе переведення КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами.
На його думку, на сьогодні в освіті є багато більш важливих задач, на яких треба сконцентруватися.
Завжди найкращі виші мали найкращі умови, їх підтримували, на них орієнтувалися. Візьміть будь-які західні виші. Питання в іншому – як іншим досягти таких же критеріїв", – додав він.
У той же час він зазначив, що потрібно розглядати це питання з точки зору того, наскільки КНУ ім. Шевченка використовує свій потенціал, щоб бути в лідерах.
"Чи все для цього зроблено? Я вважаю, що не все. Є багато речей, які потрібно робити і оптимізувати, зосереджувати кошти на напрямки, які можуть бути проривними", – додав він.
Як повідомлялося, у грудні 2025 року заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що Міносвіти в наступному році подумає над тим, щоб перевести КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами.
Колишній ректор КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров заявляв, що наявність окремої бюджетної програми для вишу є своєрідною гарантією стабільності.
КНУ ім. Шевченка є єдиним закладом вищої освіти в Україні, який фінансується напряму з державного бюджету, що прописано окремою програмою в кошторисі держави. Розмір виділених державних коштів для інших університетів визначено з огляду на критеріїв, яким має відповідати заклад освіти. Основний критерій розподілу є контингент здобувачів, які вчаться за кошти бюджету.
На Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій час від часу піднімають питання наскільки виправданим є те, що КНУ ім. Шевченка йде окремим рядком в держбюджеті, а не фінансується на загальних підставах.