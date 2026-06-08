Інтерфакс-Україна
Події
13:50 08.06.2026

Сікорський закликав не допустити ситуації, коли Зеленський втратить орден Білого Орла, а Шредер його збереже

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Сікорський закликав не допустити ситуації, коли Зеленський втратить орден Білого Орла, а Шредер його збереже
Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що не складеться така ситуація, коли колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, пов’язаний з РФ, залишиться кавалером Ордена Білого Орла, а того, хто бореться з нею, позбавлять ордену.

"Сподіваюся, що після рішень капітулу та президента Навроцького не складеться така ситуація, коли колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який бере гроші у Путіна, залишиться кавалером Ордена Білого Орла, а того, хто бореться проти Путіна, позбавлять цього звання", - написав він у мережі Х.

Як повідомлялося, на 8 червня заплановано засідання капітули Ордена Білого Орла. Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував, щоб одним із пунктів порядку денного було позбавлення ордена президента України Володимира Зеленського після того, як він надав підрозділу ССО ЗСУ назву "героїв УПА".

За польським законодавством для позбавлення нагороди, окрім ініціативи та розгляду капітулою, обов’язково потрібна згода (контрасигнація) прем’єр-міністра Польщі.

Теги: #сікорський #зеленський #орден

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