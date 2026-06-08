Інтерфакс-Україна
Події
13:43 08.06.2026

Кос: Україна, попри війну, виконує свої обов'язки країни-кандидата на членство в ЄС

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Кос: Україна, попри війну, виконує свої обов'язки країни-кандидата на членство в ЄС
Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Україна, попри війну, виконує свої обов’язки країни-кандидата на членство у ЄС, вважає комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос.

"Якщо ми говоримо про групу країн-кандидатів, то, звичайно, Україна займає особливе місце в цьому. Отже, в жодній іншій країні немає війни, і навіть під час війни ви виконуєте свої обов’язки", – сказала Кос на зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком (відеоролик про зустріч спікер українського парламенту розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці у понеділок).

Кос висловила вдячність Стефанчуку від імені Європейської комісії, підкресливши його роль як сильного лідера парламенту, котрий зміг провести необхідні реформи.

"Розраховуємо на відкриття переговорних кластерів уже найближчим часом. Це стане важливим політичним сигналом для українського суспільства, яке бачить своє майбутнє в об’єднаній Європі", – зазначив Стефанчук у дописі до відео.

Він наголосив, що усі ключові євроінтеграційні закони у Верховній Раді мають консолідовану підтримку та нагадав, що парламент ратифікував угоди, необхідні для реалізації фінансової допомоги ЄС Україні обсягом 90 млрд євро.

"Також обговорили питання європейської безпеки. Ми вже сьогодні робимо безпосередній внесок у безпеку континенту, тому українська інтеграція має охоплювати не лише економічний та політичний, а й оборонний вимір", – зазначив Стефанчук.

Теги: #україна_єс #марта_кос

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