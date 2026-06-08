Інтерфакс-Україна
Події
13:42 08.06.2026

РФ атакувала чотири енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

1 хв читати

В ніч на 8 червня армія РФ завдала чергового удару по енергетичним обєктам ДТЕК у Дніпропетровській області, повідомив енергохолдинг у понеділок.

"Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів – понад 30 тис. родин", – зазначили в ДТЕК.

На одному з об’єктів сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи.

За інформацією компанії, упродовж вихідних російські війська цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Після кожної атаки енергетики ДТЕК оперативно повертали світло.

Теги: #дтек #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 07.06.2026
Дніпропетровщина: РФ двічі атакувала шахту ДТЕК, постраждав працівник

Дніпропетровщина: РФ двічі атакувала шахту ДТЕК, постраждав працівник

22:16 05.06.2026
Ворог знову атакував ТЕС ДТЕК, станція зазнала руйнувань

Ворог знову атакував ТЕС ДТЕК, станція зазнала руйнувань

14:33 05.06.2026
Від удару російського дрона загинув працівник "ДТЕК Павлоградвугілля"

Від удару російського дрона загинув працівник "ДТЕК Павлоградвугілля"

14:00 05.06.2026
76-річна херсонка загинула через російський обстріл – ОВА

76-річна херсонка загинула через російський обстріл – ОВА

13:52 05.06.2026
СБУ: затриманий у Запоріжжі агент ФСБ хотів звільнення з-під варти внаслідок ворожого удару дроном по СІЗО

СБУ: затриманий у Запоріжжі агент ФСБ хотів звільнення з-під варти внаслідок ворожого удару дроном по СІЗО

12:39 05.06.2026
Ліквідовано пожежу на території "Яготинське для дітей" – ОВА

Ліквідовано пожежу на території "Яготинське для дітей" – ОВА

12:19 05.06.2026
Росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі Житомирщини – ДСНС

Росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі Житомирщини – ДСНС

11:47 05.06.2026
Літня жінка поранена через удар по селищу Есхар на Харківщині

Літня жінка поранена через удар по селищу Есхар на Харківщині

11:10 02.06.2026
Під час нічної атаки травмовано двох енергетиків ДТЕК

Під час нічної атаки травмовано двох енергетиків ДТЕК

17:28 27.05.2026
РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині – "ДТЕК"

РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині – "ДТЕК"

ВАЖЛИВЕ

Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

Україна звільнила майже на 100 кв. км більше, ніж втратила у травні, – Сирський

Третій армійський корпус: За рік ми стабілізували фронт та повністю ліквідували всі райони інфільтрації ворога в смузі від Борової до Лиману

Нацполіція попередила замах на вбивство Юсова та затримала киянина-найманця

Хаб "Укрпошти" у Харкові частково знищено внаслідок влучання Shahed – гендиректор

ОСТАННЄ

Лісовий: Україна має 20-30 дуже хороших і конкурентноспроможних університетів

В.о. ректора КНУ ім.Шевченка Копійка виступає за спрощення умов вступу в університети

Трамп закликав Ізраїль та Іран припинити бойові дії

Потепління прийде в Україну найближчими днями, у вівторок скрізь дощі

Міноборони дало дозвіл 30 компаніям створити приватні групи ППО

Водія Mercedes, який в'їхав у підземний перехід у Києві та спричинив загибель чотирьох людей, взято під варту

Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

Лісовий не подавав заяву про відставку, і подання від прем'єра немає

Генпрокурор: судитимуть посадовця Міноборони за закупку 300 тис. пар непридатних рукавиць для ЗСУ

Ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації не є критичною – Лісовий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА