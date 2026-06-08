РФ атакувала чотири енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

В ніч на 8 червня армія РФ завдала чергового удару по енергетичним обєктам ДТЕК у Дніпропетровській області, повідомив енергохолдинг у понеділок.

"Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів – понад 30 тис. родин", – зазначили в ДТЕК.

На одному з об’єктів сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи.

За інформацією компанії, упродовж вихідних російські війська цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Після кожної атаки енергетики ДТЕК оперативно повертали світло.