Лісовий: Україна має 20-30 дуже хороших і конкурентноспроможних університетів

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що Україна має від 20 до 30 дуже хороших і конкурентоспроможних університетів, які дають доволі високий рівень якості знань.

"На міграційні процеси впливає війна, це першопричина. Але конкурентоспроможність освіти, це те, що ми можемо зробити, як освітяни. Цим ми і займаємося – це освітня інфраструктура, це модернізація змісту, це модернізація підходів до управління, це зміна культури самого університетського середовища… Наш ключовий посил, що Україна має біля двох, можливо, уже і трьох десятків дуже хороших, конкурентоспроможних університетів, які дають доволі високий рівень якості знань, порівнюючи з середньоєвропейським рівнем", – сказав Лісовий журналістам в понеділок в Києві.

За його словами, особливо це стосується бакалаврського рівня.

"Тобто, обираючи українську освіту, ви не промахнетеся з точки зору її змісту, її актуальності і якості її викладання. Єдина наша проблема, насправді, це застаріла інфраструктура", – додав він, відзначивши, що держава працює над цим.

У той де час міністр зауважив, що кар’єрна траєкторія – коледжі і професійна освіта – дозволяє одразу після завершення школи вийти на роботу в компанію і будувати кар’єру, що теж є хорошим вибором для випускника.

"На мою думку, на думку колег, експертів, бізнесу – навчання в Україні є дійсно хорошим вибором", – наголосив він.