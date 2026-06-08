В.о. ректора КНУ ім.Шевченка Копійка виступає за спрощення умов вступу в університети

Фото: КНУ ім. Т.Шевченка

В.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка виступає за спрощення в умовах війни умов вступу в університети, зокрема за французькою моделлю.

"На мою думку, варто було б, з урахуванням дефіциту абітурієнтів, подумати над тим, як зробити більш лайтовими умови вступу до українських ВНЗ", – сказав Копійка в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок в Києві, відповідаючи на запитання, на які рішення від Міністерства освіти він би очікував.

Він зауважив, що цьогоріч національний мультипредметний тест (НМТ) проходить в умовах постійних повітряних тривог і обстрілів, що складно для дітей.

Також, на його думку, є великим навантаженням здавати впродовж чотирьох годин тестування з чотирьох предметів.

"Тому, в умовах війни, щоб ми не втратили тих, хто якимось чином погано склав НМТ, треба подумати над перехідними моделями. Французька освітня система, яка зараховує всіх без тестування, а потім під час навчання відсіваються ті, хто не склав сесію. Це складна історія, бо для цього треба мати аудиторний фонд у ВНЗ. Але це як один із варіантів", – зазначив Копійка.

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.