Інтерфакс-Україна
Події
13:23 08.06.2026

В.о. ректора КНУ ім.Шевченка Копійка виступає за спрощення умов вступу в університети

2 хв читати
В.о. ректора КНУ ім.Шевченка Копійка виступає за спрощення умов вступу в університети
Фото: КНУ ім. Т.Шевченка

В.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка виступає за спрощення в умовах війни умов вступу в університети, зокрема за французькою моделлю.

"На мою думку, варто було б, з урахуванням дефіциту абітурієнтів, подумати над тим, як зробити більш лайтовими умови вступу до українських ВНЗ", – сказав Копійка в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок в Києві, відповідаючи на запитання, на які рішення від Міністерства освіти він би очікував.

Він зауважив, що цьогоріч національний мультипредметний тест (НМТ) проходить в умовах постійних повітряних тривог і обстрілів, що складно для дітей.

Також, на його думку, є великим навантаженням здавати впродовж чотирьох годин тестування з чотирьох предметів.

"Тому, в умовах війни, щоб ми не втратили тих, хто якимось чином погано склав НМТ, треба подумати над перехідними моделями. Французька освітня система, яка зараховує всіх без тестування, а потім під час навчання відсіваються ті, хто не склав сесію. Це складна історія, бо для цього треба мати аудиторний фонд у ВНЗ. Але це як один із варіантів", – зазначив Копійка.

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Теги: #вступ #внз #копійка_валерій #спрощення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 08.06.2026
В.о. ректора КНУ ім. Шевченка Копійка не вважає правильним можливе переведення вишу на загальну систему фінансування

В.о. ректора КНУ ім. Шевченка Копійка не вважає правильним можливе переведення вишу на загальну систему фінансування

20:03 05.06.2026
Голова ЄК вважає можливим вступ Чорногорії в ЄС до 2028 року

Голова ЄК вважає можливим вступ Чорногорії в ЄС до 2028 року

19:08 05.06.2026
Голова Євроради заявив про вивчення шляхів прискорення процесу вступу в ЄС країн-кандидатів

Голова Євроради заявив про вивчення шляхів прискорення процесу вступу в ЄС країн-кандидатів

20:22 04.06.2026
Україна матиме чіткий графік можливостей для руху у перемовинах про вступ в ЄС, тим більше після змін в Угорщині – Зеленський

Україна матиме чіткий графік можливостей для руху у перемовинах про вступ в ЄС, тим більше після змін в Угорщині – Зеленський

11:14 03.06.2026
На вступні в магістратуру і аспірантуру зареєструвалося понад 120 тис. вступників – УЦОЯО

На вступні в магістратуру і аспірантуру зареєструвалося понад 120 тис. вступників – УЦОЯО

22:10 27.05.2026
Єврокомісія 16 червня запропонує відкрити перший кластер переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС – ЗМІ

Єврокомісія 16 червня запропонує відкрити перший кластер переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС – ЗМІ

04:21 23.05.2026
Качка за підсумками візитів до Німеччини, Австрії та Сербії: нас цікавить усе, що наближає вступ до ЄС

Качка за підсумками візитів до Німеччини, Австрії та Сербії: нас цікавить усе, що наближає вступ до ЄС

09:53 11.05.2026
В.о. ректора КНУ ім.Шевченка Копійка підтримує виїзд за кордон студентів-чоловіків 23-25 років для академобмінів

В.о. ректора КНУ ім.Шевченка Копійка підтримує виїзд за кордон студентів-чоловіків 23-25 років для академобмінів

00:40 10.05.2026
Посол ЄС вважає повернення Угорщиною коштів Ощадбанку важливим сигналом, очікує нового імпульсу в переговорах про вступ

Посол ЄС вважає повернення Угорщиною коштів Ощадбанку важливим сигналом, очікує нового імпульсу в переговорах про вступ

01:42 09.05.2026
Каллас: ЄС прагне швидко просуватись у переговорах щодо вступу Молдови – ЗМІ

Каллас: ЄС прагне швидко просуватись у переговорах щодо вступу Молдови – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

Україна звільнила майже на 100 кв. км більше, ніж втратила у травні, – Сирський

Третій армійський корпус: За рік ми стабілізували фронт та повністю ліквідували всі райони інфільтрації ворога в смузі від Борової до Лиману

Нацполіція попередила замах на вбивство Юсова та затримала киянина-найманця

Хаб "Укрпошти" у Харкові частково знищено внаслідок влучання Shahed – гендиректор

ОСТАННЄ

Літак Зеленського очікується в Молдові в понеділок ввечері – авіаресурс

21-й пакет санкцій для РФ може бути прийнятий цього тижня

Сікорський закликав не допустити ситуації, коли Зеленський втратить орден Білого Орла, а Шредер його збереже

Кос: Україна, попри війну, виконує свої обов'язки країни-кандидата на членство в ЄС

РФ атакувала чотири енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

Лісовий: Україна має 20-30 дуже хороших і конкурентноспроможних університетів

Трамп закликав Ізраїль та Іран припинити бойові дії

Потепління прийде в Україну найближчими днями, у вівторок скрізь дощі

Міноборони дало дозвіл 30 компаніям створити приватні групи ППО

Водія Mercedes, який в'їхав у підземний перехід у Києві та спричинив загибель чотирьох людей, взято під варту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА