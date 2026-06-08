Трамп закликав Ізраїль та Іран припинити бойові дії

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Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що Ізраїлю та Ірану потрібно негайно зупинити обмін ударами.

"Ізраїль та Іран мають негайно припинити вогонь", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що військові в неділю ввечері вперше з 8 квітня виявили і перехопили кілька балістичних ракет, запущених Іраном. Зі свого боку Трамп заявляв, що попросить Нетаньяху не завдавати удару у відповідь по Ірану. Трамп зазначав, що удари Ірану по Ізраїлю не змінили його наміру досягти дипломатичного рішення з Тегераном.

Однак у понеділок стало відомо, що Ізраїль завдав авіаційних ударів по військових цілях у західній і центральній частинах Ірану; іранські військові зі свого боку вели обстріл Ізраїлю балістичними ракетами.