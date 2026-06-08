Потепління прийде в Україну найближчими днями, у вівторок скрізь дощі

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Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в ніч на вівторок, 9 червня, у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень по всій Україні, крім заходу, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни до 28°.

В Києві 9 червня короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень найвища температура 9 червня вдень була 33° в 1998р., найнижча вночі 5,2° вище нуля в 1889р.

В середу, 10 червня, вночі по всій Україні без опадів, вдень скрізь, крім більшості північних та центральних областей, місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

В Києві 10 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.