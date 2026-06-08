Міноборони дало дозвіл 30 компаніям створити приватні групи ППО
До Міністерства оборони було подано 43 заявки на створення приватних груп ППО, 30 компаній отримали дозвіл та декілька із них вже виконують бойові завдання, повідомляє Міноборони у понеділок.
"Групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання: збили понад 20 розвідувальних БпЛА типу Zala та ударних типу Shahed, серед них й реактивний", – йдеться у повідомленні у Телеграм.
Загалом до Міноборони було подано 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони: близько половини – від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору.
Проєкт приватного ППО має підсилити захист об’єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника.
Приватні групи є частиною національної системи ППО під управлінням Командування Повітряних Сил ЗСУ.