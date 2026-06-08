Інтерфакс-Україна
Події
12:54 08.06.2026

Міноборони дало дозвіл 30 компаніям створити приватні групи ППО

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Міноборони дало дозвіл 30 компаніям створити приватні групи ППО
Фото: Міноборони України

До Міністерства оборони було подано 43 заявки на створення приватних груп ППО, 30 компаній отримали дозвіл та декілька із них вже виконують бойові завдання, повідомляє Міноборони у понеділок.

"Групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання: збили понад 20 розвідувальних БпЛА типу Zala та ударних типу Shahed, серед них й реактивний", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Загалом до Міноборони було подано 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони: близько половини – від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору.

Проєкт приватного ППО має підсилити захист об’єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника.

Приватні групи є частиною національної системи ППО під управлінням Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Теги: #міноборони #ппо #дозвіл #приватні

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