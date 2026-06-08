Водія Mercedes, який в'їхав у підземний перехід у Києві та спричинив загибель чотирьох людей, взято під варту

Фото: Нацполіція

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою мешканцю Херсонщини, який, перебуваючи за кермом автомобіля "Mercedes", в’їхав у підземний перехід у Києві та спричинив загибель чотирьох людей, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні на сайті Нацполіції в понеділок зазначається, що 49-річний мешканець Херсонської області, керуючи автомобілем Mercedes, на великій швидкості в’їхав у підземний пішохідний перехід на Чоколівському бульварі у Солом’янському районі столиці. Внаслідок наїзду четверо громадян, серед яких дитина, загинули на місці, ще троє отримали поранення.

Слідчі поліції Києва затримали водія та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

"Наразі за клопотанням слідчих Шевченківський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – інформують у поліції.