Інтерфакс-Україна
Події
12:35 08.06.2026

Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

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Туск звернувся до президентів Польщі й України з проханням про пряму і щиру розмову

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького з проханням про пряму та щиру розмову.

"Оскільки дипломатія не дала жодних результатів, я публічно звертаюся до президентів @NawrockiKn та @ZelenskyyUa про пряму та щиру розмову. Перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилася перед обличчям російської загрози. Співпраця відповідає інтересам як наших держав, так і наших народів, а конфлікт – інтересам Москви. Це, мабуть, очевидно для всіх нас", – написав Туск у соцмережі Х у понеділок.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Польщі викликало обурення таке рішення. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент України, назвавши український підрозділ на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді найкращий матеріал".

Навроцький запропонував позбавити президента Зеленського Ордену Білого Орла.

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Босацький 28 травня під час розмови з послом України в Польщі Василем Боднаром висловив "глибоке незадоволення" рішенням про присвоєння елітному підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА".

Ця позиція була також висловлена 29 травня тимчасовим повіреним у справах Польщі в Києві Пйотром Лукасєвичем під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що ініціюючи присвоєння почесного звання підрозділу Сил спецоперацій звання "Героїв УПА", українські воїни не мали на меті образити дружній польський народ, від українсько-польських суперечок виграє лише Москва.

6 червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі з главою Офісу президента України Кирилом Будановим заявив про партнерство у питаннях безпеки, але у питаннях історичного минулого "є межі, які не можна переступати".

Теги: #навроцький #зеленський #туск

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