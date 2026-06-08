Інтерфакс-Україна
Події
12:33 08.06.2026

Лісовий не подавав заяву про відставку, і подання від прем'єра немає

2 хв читати
Лісовий не подавав заяву про відставку, і подання від прем'єра немає
Фото: МОН

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що не подавав заяву на звільнення, а також про відсутність подання про його відставку від прем’єр міністра.

"Може бути яка процедура? Або моя заява, може бути подання прем’єр-міністра, може бути ініціатива народних депутатів. Моєї заяви немає, подання прем’єр-міністра немає. Є постанова, подана народним депутатом Антоном Яценком. Власне, ця єдина ініціатива мені відома, подивимося, чи її підтримають депутати", – сказав Лісовий журналістам в понеділок у Києві.

Також міністр додав, що у разі звільнення, одним із сценаріїв він розглядає повернення у військо.

Раніше деякі народні депутати повідомили, що в порядку денному парламенту на 9 червня очікується кадрове питання в сфері комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Зокрема, народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") зазначив, що скоріше за все передбачається звільнення міністра освіти.

"Якщо відставка відбудеться то поки нову кандидатуру на постійну посаду міністра освіти вносити не будуть. Залишать в.о. Зараз обговорюється хто це може бути в.о. міністра, але поки найбільші шанси у діючого заступника МОН – Миколи Трофіменко", – написав депутат в телеграм-каналі.

Агентство "Інтерфакс-Україна" запитало голову освітнього комітету Ради Сергія Бабака, чи передбачається розгляд такого питання в парламенті, але на даний момент відповідь не надійшла.

Як повідомлялося, 21 березня 2023 року Рада призначила Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки України.

На початку липня 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що питання заміни міністра освіти Оксена Лісовогорозглядалося, і заступник міністра Андрій Вітренко один із кандидатів.

В той же час, 17 липня 2025 року при зміні уряду Лісовий був перепризначений на посаду міністра освіти.

На початку грудня 2025 року народні депутати Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") і Ярослав Железняк ("Голос") знову допускали, що міністр освіти Лісовий може бути звільнений з посади. Тоді ж народні депутати Антон Яценко та Дмитро Микиша (позафракційні), а також Лариса Білозір (група "Довіра") зареєстрували у Верховній Раді відповідну постанову.

В березні 2026 року, коментуючи чергові чутки про відставку, Лісовий заявив, що вважає абсолютно нормальним, що уряд і міністерство періодично знаходиться під критикою парламенту, а також, що для нього крісло міністра не є цінністю.

Теги: #відставка #лісовий #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:25 08.06.2026
Ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації не є критичною – Лісовий

Ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації не є критичною – Лісовий

12:08 08.06.2026
Лісовий: Якщо відчуваєте невпевненість щодо НМТ – обирайте професійну освіту

Лісовий: Якщо відчуваєте невпевненість щодо НМТ – обирайте професійну освіту

13:00 05.06.2026
Осередками для викладання "Захисту України" мають бути охопленні 80% старшокласників з 1 вересня 2026р – Лісовий

Осередками для викладання "Захисту України" мають бути охопленні 80% старшокласників з 1 вересня 2026р – Лісовий

20:59 04.06.2026
Волошин спростував заяву РФ про окупацію 80% Запорізької області: Путін і його генерали знають дуже погано математику

Волошин спростував заяву РФ про окупацію 80% Запорізької області: Путін і його генерали знають дуже погано математику

15:20 04.06.2026
Лісовий: Домовленості з Угорщиною в сфері освіти не означають для України нічого нового

Лісовий: Домовленості з Угорщиною в сфері освіти не означають для України нічого нового

15:08 04.06.2026
Лісовий: Міносвіти категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ

Лісовий: Міносвіти категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ

14:56 04.06.2026
Лісовий: Зі мною не було жодних розмов щодо звільнення

Лісовий: Зі мною не було жодних розмов щодо звільнення

11:47 03.06.2026
Лісовий: Відсутність падіння системи освіти в умовах війни – це великий результат

Лісовий: Відсутність падіння системи освіти в умовах війни – це великий результат

19:19 01.06.2026
Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

16:33 31.05.2026
В ЦПД спростували заяви окупантів про нібито удар ЗСУ по ЗАЕС

В ЦПД спростували заяви окупантів про нібито удар ЗСУ по ЗАЕС

ВАЖЛИВЕ

Україна звільнила майже на 100 кв. км більше, ніж втратила у травні, – Сирський

Третій армійський корпус: За рік ми стабілізували фронт та повністю ліквідували всі райони інфільтрації ворога в смузі від Борової до Лиману

Нацполіція попередила замах на вбивство Юсова та затримала киянина-найманця

Хаб "Укрпошти" у Харкові частково знищено внаслідок влучання Shahed – гендиректор

Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц у спільній заяві погодили ключові параметри можливого перемир'я: припинення вогню, лінія фронту як основа переговорів і гарантії безпеки

ОСТАННЄ

Генпрокурор: судитимуть посадовця Міноборони за закупку 300 тис. пар непридатних рукавиць для ЗСУ

Окупанти залишають Кінбурнську косу в Миколаївській області – "Атеш"

СБС завдали удару по нафтобазі в Новоросійську

Авіація НАТО збила дрон над Латвією

Україна звільнила майже на 100 кв. км більше, ніж втратила у травні, – Сирський

Затримано військового медика, що викрав та продав 16 дронів свого підрозділу, – ДБР

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Києві

Командир 125 ОВМБр про "приведення до тями" бригади: 90% командирів були зняті з посад, комплектність особового складу зросла на 234%

У 66 ОМБр заявляють про одні з найнижчих показників щодо СЗЧ у ЗСУ

У Харкові вночі внаслідок атаки ворожим дроном пошкоджено депо №5 "Нової пошти"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА