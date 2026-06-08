Лісовий не подавав заяву про відставку, і подання від прем'єра немає

Фото: МОН

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що не подавав заяву на звільнення, а також про відсутність подання про його відставку від прем’єр міністра.

"Може бути яка процедура? Або моя заява, може бути подання прем’єр-міністра, може бути ініціатива народних депутатів. Моєї заяви немає, подання прем’єр-міністра немає. Є постанова, подана народним депутатом Антоном Яценком. Власне, ця єдина ініціатива мені відома, подивимося, чи її підтримають депутати", – сказав Лісовий журналістам в понеділок у Києві.

Також міністр додав, що у разі звільнення, одним із сценаріїв він розглядає повернення у військо.

Раніше деякі народні депутати повідомили, що в порядку денному парламенту на 9 червня очікується кадрове питання в сфері комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Зокрема, народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") зазначив, що скоріше за все передбачається звільнення міністра освіти.

"Якщо відставка відбудеться то поки нову кандидатуру на постійну посаду міністра освіти вносити не будуть. Залишать в.о. Зараз обговорюється хто це може бути в.о. міністра, але поки найбільші шанси у діючого заступника МОН – Миколи Трофіменко", – написав депутат в телеграм-каналі.

Агентство "Інтерфакс-Україна" запитало голову освітнього комітету Ради Сергія Бабака, чи передбачається розгляд такого питання в парламенті, але на даний момент відповідь не надійшла.

Як повідомлялося, 21 березня 2023 року Рада призначила Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки України.

На початку липня 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що питання заміни міністра освіти Оксена Лісовогорозглядалося, і заступник міністра Андрій Вітренко один із кандидатів.

В той же час, 17 липня 2025 року при зміні уряду Лісовий був перепризначений на посаду міністра освіти.

На початку грудня 2025 року народні депутати Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") і Ярослав Железняк ("Голос") знову допускали, що міністр освіти Лісовий може бути звільнений з посади. Тоді ж народні депутати Антон Яценко та Дмитро Микиша (позафракційні), а також Лариса Білозір (група "Довіра") зареєстрували у Верховній Раді відповідну постанову.

В березні 2026 року, коментуючи чергові чутки про відставку, Лісовий заявив, що вважає абсолютно нормальним, що уряд і міністерство періодично знаходиться під критикою парламенту, а також, що для нього крісло міністра не є цінністю.