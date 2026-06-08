Інтерфакс-Україна
Події
12:29 08.06.2026

Генпрокурор: судитимуть посадовця Міноборони за закупку 300 тис. пар непридатних рукавиць для ЗСУ

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До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього в.о. директора Департаменту державних закупівель Міноборони, через недбалість якого ЗСУ отримали 300 тисяч пар тактичних рукавиць, непридатних для використання за призначенням, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі в понеділок генпрокурор зазначив, що Міністерство оборони уклало контракти на постачання рукавиць на суму понад 231 млн грн, а посадовець відповідав за проведення цих закупівель.

Слідство встановило, що під час укладання договорів із документації були вилучені вимоги щодо обов’язкової відповідності продукції стандартам Міноборони, також змінювалися характеристики товару та погоджувалася авансова оплата без належного обґрунтування.

"Результат: армія отримала рукавиці, які не відповідали встановленим вимогам. Висновки експертиз підтвердили, що вони не забезпечували належного захисту військовослужбовців і були непридатними для використання за цільовим призначенням", – наголосив Кравченко.

За словами генпрокурора, замість передбаченої технічними умовами термопластичної гуми вироби були виготовлені зі звичайної гуми та не пройшли базові експертні тести на опір різанню та проколу. "Не кажучи про використання у реальних умовах штурмів, обстрілів чи евакуації поранених", – додав Кравченко.

Збитки державі становлять понад 231 млн грн.

Генпрокурор нагадав, що в серпні 2025 року експосадовцю повідомлено про підозру. Наразі розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до суду.

Досудове розслідування у справі здійснювала СБУ. 

Теги: #кравченко #закупки #міноборони

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