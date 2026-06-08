Інтерфакс-Україна
Події
12:25 08.06.2026

Ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації не є критичною – Лісовий

1 хв читати
Ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації не є критичною – Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації уже декілька років не є критичною.

"На початку моєї каденції ми фіксували аномальне зростання контингенту чоловіків 25+ в університетах, а потім почали спостерігати в коледжах, дуже стрімко зростала цифра в аспірантурі. Ми вжили низку заходів, сьогодні немає такої критичної ситуації, власне уже кілька років немає", – сказав Лісовий журналістам в понеділок у Києві.

Міністр зазначив, що перевірки проводяться постійно, і у разі виявлення аномалій привертається увага до таких закладів освіти профільних відомств, зокрема правоохоронних.

"Це недоброчесна діяльність. Це не просто недоброчесність – це підривна діяльність, вона підриває обороноздатність країни, це корупція в найгіршому її вигляді. І там, де це буває, повинно бути невідворотнє покарання для тих людей, які організовують це у форматі схем", – додав він.

Лісовий наголосив, що на сьогодні необхідно дати можливість навчатися молоді, але не дати можливість використати право на відстрочку через навчання для ухилення від мобілізації.

Як повідомлялося, заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявляв, що кількість вступників чоловічої статі у віці старше 25 років на всіх освітніх рівнях у 2025 році скоротилася більш ніж вдвічі, порівняно з 2024 роком.

Теги: #ухиляння #вища_освіта #лісовий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:08 08.06.2026
Лісовий: Якщо відчуваєте невпевненість щодо НМТ – обирайте професійну освіту

Лісовий: Якщо відчуваєте невпевненість щодо НМТ – обирайте професійну освіту

13:00 05.06.2026
Осередками для викладання "Захисту України" мають бути охопленні 80% старшокласників з 1 вересня 2026р – Лісовий

Осередками для викладання "Захисту України" мають бути охопленні 80% старшокласників з 1 вересня 2026р – Лісовий

15:20 04.06.2026
Лісовий: Домовленості з Угорщиною в сфері освіти не означають для України нічого нового

Лісовий: Домовленості з Угорщиною в сфері освіти не означають для України нічого нового

15:08 04.06.2026
Лісовий: Міносвіти категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ

Лісовий: Міносвіти категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ

14:56 04.06.2026
Лісовий: Зі мною не було жодних розмов щодо звільнення

Лісовий: Зі мною не було жодних розмов щодо звільнення

11:47 03.06.2026
Лісовий: Відсутність падіння системи освіти в умовах війни – це великий результат

Лісовий: Відсутність падіння системи освіти в умовах війни – це великий результат

10:35 30.05.2026
Лісовий: Немає катастрофічного дефіциту кадрів у школах, є 1,7 тис. вакансій

Лісовий: Немає катастрофічного дефіциту кадрів у школах, є 1,7 тис. вакансій

09:57 30.05.2026
Лісовий: Ми не простежуємо негативного впливу від відкриття кордонів для чоловіків 18-22 років

Лісовий: Ми не простежуємо негативного впливу від відкриття кордонів для чоловіків 18-22 років

16:12 26.05.2026
Освітній комітет рекомендує відхилити законопроєкт про передачу Раді повноважень про реорганізацію та ліквідацію вишів

Освітній комітет рекомендує відхилити законопроєкт про передачу Раді повноважень про реорганізацію та ліквідацію вишів

14:42 25.05.2026
Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

ВАЖЛИВЕ

Україна звільнила майже на 100 кв. км більше, ніж втратила у травні, – Сирський

Третій армійський корпус: За рік ми стабілізували фронт та повністю ліквідували всі райони інфільтрації ворога в смузі від Борової до Лиману

Нацполіція попередила замах на вбивство Юсова та затримала киянина-найманця

Хаб "Укрпошти" у Харкові частково знищено внаслідок влучання Shahed – гендиректор

Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц у спільній заяві погодили ключові параметри можливого перемир'я: припинення вогню, лінія фронту як основа переговорів і гарантії безпеки

ОСТАННЄ

Окупанти залишають Кінбурнську косу в Миколаївській області – "Атеш"

СБС завдали удару по нафтобазі в Новоросійську

Авіація НАТО збила дрон над Латвією

Україна звільнила майже на 100 кв. км більше, ніж втратила у травні, – Сирський

Затримано військового медика, що викрав та продав 16 дронів свого підрозділу, – ДБР

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Києві

Командир 125 ОВМБр про "приведення до тями" бригади: 90% командирів були зняті з посад, комплектність особового складу зросла на 234%

У 66 ОМБр заявляють про одні з найнижчих показників щодо СЗЧ у ЗСУ

У Харкові вночі внаслідок атаки ворожим дроном пошкоджено депо №5 "Нової пошти"

Російські обстріли забрали життя жительки Херсона

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА