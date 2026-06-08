Ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації не є критичною – Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації уже декілька років не є критичною.

"На початку моєї каденції ми фіксували аномальне зростання контингенту чоловіків 25+ в університетах, а потім почали спостерігати в коледжах, дуже стрімко зростала цифра в аспірантурі. Ми вжили низку заходів, сьогодні немає такої критичної ситуації, власне уже кілька років немає", – сказав Лісовий журналістам в понеділок у Києві.

Міністр зазначив, що перевірки проводяться постійно, і у разі виявлення аномалій привертається увага до таких закладів освіти профільних відомств, зокрема правоохоронних.

"Це недоброчесна діяльність. Це не просто недоброчесність – це підривна діяльність, вона підриває обороноздатність країни, це корупція в найгіршому її вигляді. І там, де це буває, повинно бути невідворотнє покарання для тих людей, які організовують це у форматі схем", – додав він.

Лісовий наголосив, що на сьогодні необхідно дати можливість навчатися молоді, але не дати можливість використати право на відстрочку через навчання для ухилення від мобілізації.

Як повідомлялося, заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявляв, що кількість вступників чоловічої статі у віці старше 25 років на всіх освітніх рівнях у 2025 році скоротилася більш ніж вдвічі, порівняно з 2024 роком.