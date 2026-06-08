Окупанти залишають Кінбурнську косу в Миколаївській області – "Атеш"

Дії українських військових щодо перерізання маршрутів постачання змусили окупантів спішно евакуюватися з Кінбурнської коси, доставка боєприпасів, палива та продовольства припинилася, підрозділи 337 полку збройних сил РФ залишають позиції, повідомляє пресслужба партизанського руху "Атеш".

"Агент "Атеш" зі штабу угруповання військ "Дніпро" повідомляє: дії ЗСУ з перерізання маршрутів постачання змусили окупантів поспішно евакуюватися з Кінбурнської коси. Підрозділи 337-го полку залишають позиції – постачання повністю зупинено. Доставка боєприпасів, палива та продовольства припинилася", – йдеться у повідомленні "Атеш" у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що через значні втрати особового складу підрозділи 337-го полку відводяться від берегової лінії – з північної та західної частин коси. Вогневі групи не справляються зі збиттям БпЛА Сил оборони України, і втрати продовжують зростати.

Зазначається, що після того як частина військовослужбовців була перекинута на Запорізький напрямок, підрозділи, що залишилися, практично втратили особовий склад. "Переукомплектування не проводилося жодного разу. Командування знімає людей з одних позицій і перекидає на інші. На косі залишаються лише залишки підрозділів, які вже не в змозі утримувати оборону", – повідомляють в "Атеш".

"Логістична система окупантів на даній ділянці остаточно зруйнувалася", – резюмували в "Атеш".