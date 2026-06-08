СБС завдали удару по нафтобазі в Новоросійську

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України у взаємодії з Силами спеціальних операцій та іншими складовими Сил оборони уразили перевалочну нафтобазу "Грушовая" у місті Новоросійськ Краснодарського краю РФ.

"Нафтобаза "Грушовая", що належить "Черномортранснєфть" у структурі "Транснєфть", є одним із найбільших сховищ нафтопродуктів на Кавказі. Комплекс включає резервуари загальною місткістю близько 1,2 – 1,4 млн тонн та виконує функцію ключового накопичувального вузла для нафтового порту Новоросійська", – повідомляється в телеграм-каналі СБС в понеділок.

Повідомляється, що нафтобаза використовується для прийому, зберігання та перевалки нафти й нафтопродуктів, що надходять магістральними нафтопроводами для подальшого морського експорту. "Функціонування комплексу забезпечує значні надходження до бюджету рф, які використовуються для фінансування збройної агресії проти України", – зазначається в повідомленні.