Інтерфакс-Україна
Події
12:09 08.06.2026

СБС завдали удару по нафтобазі в Новоросійську

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СБС завдали удару по нафтобазі в Новоросійську

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України у взаємодії з Силами спеціальних операцій та іншими складовими Сил оборони уразили перевалочну нафтобазу "Грушовая" у місті Новоросійськ Краснодарського краю РФ.

"Нафтобаза "Грушовая", що належить "Черномортранснєфть" у структурі "Транснєфть", є одним із найбільших сховищ нафтопродуктів на Кавказі. Комплекс включає резервуари загальною місткістю близько 1,2 – 1,4 млн тонн та виконує функцію ключового накопичувального вузла для нафтового порту Новоросійська", – повідомляється в телеграм-каналі СБС в понеділок.

Повідомляється, що нафтобаза використовується для прийому, зберігання та перевалки нафти й нафтопродуктів, що надходять магістральними нафтопроводами для подальшого морського експорту. "Функціонування комплексу забезпечує значні надходження до бюджету рф, які використовуються для фінансування збройної агресії проти України", – зазначається в повідомленні.

 

Теги: #нафтобаза #новоросійськ #сбс

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