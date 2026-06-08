Лісовий: Якщо відчуваєте невпевненість щодо НМТ – обирайте професійну освіту

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що міфи довкола національного мультипредметного тесту (НМТ) часто зловмисно направлені на зневіру абітурієнта в освітніх можливостях в Україні.

"НМТ – це формат на воєнний період. В ідеалі в перспективі маємо перейти до ЗНО. Але при будь-якому форматі Міністерство освіти чітко стоїть на позиції: тест, який дозволяє вступати в університети, передбачає базові знання в таких знаннях, як читати, писати і рахувати, ну і своя дисципліна за вибором. Тому я категорично проти скасування математики і перенесення її до дисциплін за вибором", – сказав Лісовий журналістам в понеділок в Києві.

Те саме міністр зазначив і про предмет "історія України": він повинен бути в тестах НМТ.

Щодо можливості послаблення тестування, Лісовий додав, що тест рівний для всіх, і якщо його послаблювати або ускладнювати, це впливатиме на загальні середні бали абітурієнтів, і конкуренція за місця у вишах залишатиметься.

Він також звернув увагу на те, що відсоток дітей, які не здають НМТ на мінімальний прохідний бал, на сьогодні вкрай низький і коливається в межах 20%.

"Це свідчить про те, що тест доступний і здати його можливо, і вступ в університет має поріг базових знань і цей поріг не є занадто високим", – додав Лісовий.

Стосовно складності цьогорічного НМТ міністр констатував, що часто можна зіштовхнутися з міфами, які почасти є зловмисними і направлені на те, щоб зневірити молодь в їх можливостях в Україні та виштовхати на траєкторію навчання за кордоном.

"Я хочу зазначити, що вибір НМТ не є обов’язковим. Якщо ми хочемо йти до університету – ми обираємо здавати цей тест. Якщо ми відчуваємо невпевненість, і розуміємо, що не готові до тесту, це стресує нас якимось чином – вибір професійної освіти, кар’єрного навчання – це теж хороший вибір", – наголосив він, зазначивши, що Міносвіти хотіло б, щоб більше молоді обирало профтех, оскільки запит надзвичайно високий.

Лісовий додав, що його перша освіта також професійна, і це ніяк не завадило йому далі будувати кар’єру, вступати в університет в майбутньому.

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики.

На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.

У свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що відомство не підтримує цей депутатський законопроєкт, а в Міносвіти заявили, що вища освіта передбачає не лише здобуття фахових компетентностей, а й здатність людини навчатися, аналізувати інформацію, працювати з алгоритмами, розв’язувати проблеми та опановувати складні освітні програми, саме тому математика має залишатися обов’язковою складовою вступних випробувань до вишів.