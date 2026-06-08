Україна звільнила майже на 100 кв. км більше, ніж втратила у травні, – Сирський

Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Сили оборони продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках фронту і за результатами активних дій у травні звільнили майже на 100 кв. км більше територій, ніж втратили, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 квадратних кілометрів на нашу користь. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі", – написав Сирський в Телеграм у понеділок.

За його словами, протягом місяця українські війська завдали тисячі результативних ударів по військових об’єктах противника. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей та знешкодили понад 30,5 тисяч російських військовослужбовців. Засобами Deep Strike протягом місяця уражено 111 ворожих об’єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію РФ, завдали прямих та непрямих економічних збитків противнику на $1,058 млрд.

"Важливу роботу виконали сили та засоби протиповітряної оборони. У травні вони знищили понад 59 тисяч повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ударів противника… Військово-Морські Сили протягом травня для забезпечення безпеки цивільного судноплавства в зоні бойових дій провели близько 1500 заходів, що дозволило забезпечити прохід 633-х суден до портів "Великої Одеси" та річки Дунай", – розповів головнокомандувач.

Він зазначив, що ситуація на фронті при цьому залишається складною та динамічною. "Противник не припиняє спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках", – повідомив Сирський.