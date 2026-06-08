Затримано військового медика, що викрав та продав 16 дронів свого підрозділу, – ДБР

Правоохоронці у Донецькій області повідомили про підозру військовослужбовцю, який продав 16 дронів свого підрозділу, державі завдано збитків на понад 550 тис. грн, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

"За даними слідства, старший бойовий медик роти безпілотних авіаційних комплексів одного з батальйонів військової частини вирішив заробити на майні підрозділу. Він викрав 16 дронів відомого українського виробника та через знайомих почав шукати покупця, приховуючи свою причетність до продажу", – повідомило ДБР у Телеграмі у понеділок.

Покупець швидко знайшовся, адже вартість безпілотників була суттєво нижчою за ринкову. Наприкінці травня, одразу після продажу дронів, працівники ДБР затримали військовослужбовця. Усі 16 безпілотників правоохоронці вилучили.

Повідомляється, що через дії фігуранта державі завдано збитків на понад 550 тис. грн. Військовослужбовцю повідомили про підозру у викраденні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Операція викриття була реалізована зусиллями ДБР у взаємодії з СБУ та Державною прикордонною службою України.