Інтерфакс-Україна
Події
11:12 08.06.2026

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Києві

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СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Києві
Фото: СБУ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України спільно із Нацполіцією затримали чоловіка, який 5 червня влаштував вибух на одному з терміналів "Нової пошти" в Оболонському районі Києва, внаслідок чого загинув один працівник відділення, а ще двоє отримали тілесні ушкодження.

"За даними слідства, відправлення містило осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонено, а відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією відомства, нехтуючи правилами безпеки, чоловік надіслав знайомому з Києва незаконно придбані засоби ураження.

"Оперативники СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області", – наголошується в повідомленні.

В українській спецслужбі уточнюють, що під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Солом’янський районний суд м. Києва обрав фігуранту безальтернативну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, а також Запорізьке управління СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Теги: #винуватець #затримання #вибух #нова_пошта

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