Інтерфакс-Україна
Події
10:43 08.06.2026

Російські обстріли забрали життя жительки Херсона

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Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про загибель жінки внаслідок російського обстрілу обласного центра.

"Російські військові обірвали життя ще однієї жительки Херсона. Через російський обстріл Корабельного району міста поранення, несумісні з життям, отримала 51-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким вбитої", – написав Прокудін в Телеграм у понеділок вранці.

Як повідомлялося, 5 червня російські обстріли забрали життя шести жителів двох підконтрольних уряду районів Херсонської області, 27 людей постраждали. 6 червня внаслідок обстрілів 12 людей зазнали поранень, серед них – троє поліцейських. Станом на вечір 7 червня було відомо про шістьох постраждалих.

Теги: #херсонська_область #обстріл

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