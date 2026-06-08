Командир 125 ОВМБр про "приведення до тями" бригади: 90% командирів були зняті з посад, комплектність особового складу зросла на 234%

Фото: Третій армійський корпус

Командир 125-ї окремої важкої механізованої бригади майор Володимир Фокін ("Фока") розповів про ключові етапи реформування ОВМБр, де за результатами аудиту була встановлена недоукопмлектованість особовим складом та технікою, відсутність бойового досвіду управління, гнітючий морально-психологічний стан бійців і інші факти.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Фокін повідомив на пресконференції у Харкові, звітуючи про результати проведеної за 7 місяців реформи у 125 бригаді, яка увійшла до складу Третього армійського корпусу. Зокрема за перші два місяці вдалося повернути 53% військових, що самовільно залишили частину (СЗЧ).

"Коли я прийняв бригаду, що я побачив? Комплектність бригади – 18% особового складу, включно з офіцерами, солдатами та сержантами. Повна відсутність звичайної техніки. Повна відсутність броньованої техніки. Слід зазначити, що бригада була переформатована літом 2025-го року з 125-ї бригади ТРО у важку механізовану бригаду, але крім змін на папері більше в цьому підрозділі не змінилося нічого", – заявив "Фока".

Він наголосив, що бригада виконувала завдання на Куп’янському напрямку, але фактично була "розірваною": частина підрозділів перебувала на Запорізькому напрямку, частина – в районі Сум, і відповідно лише частина підрозділів тилового забезпечення була в районі Куп’янська.

"Також основна проблема була в тому, що ні разу за на той момент 4 роки повномасштабного вторгнення безпосередньо управління бригади не керувало своїми підрозділами. Відповідно, бригада не воювала жодного разу в повному складі зі своїми бойовими підрозділами та підрозділами забезпечення. А отже, і досвід управління бригади був відсутній", – пояснив майор.

За його словами, за 2-3 тижні проведеного аудиту, поспілкувавшись з солдатським, офіцерським та сержантським складом, було з’ясовано надзвичайно низький рівень морально-психологічного стану бійців.

"Моральний стан просто знаходився на нулі. Військовослужбовці, особливо сержанти та солдати були зневірені. Зневірені у свої сили, у свої можливості, у свій підрозділ. Просто перебували в стані стагнації. Я пам’ятаю слова одного генерала, який володів інформацією щодо бригади. Тоді він сказав, що цей підрозділ треба було просто розформувати. Це дало додатковий поштовх мені та команді показати Збройним силам України, що навіть з такого підрозділу можна зробити дійсно найкращу важку механізовану бригаду в Збройних силах України", – заявив Фокін.

Крім того, у 125 бригаді була "повна відсутність відповідальності офіцерського складу за ті рішення та накази, які вони віддавали", – зазначив майор. За його словами, "наказ віддавався в один бік, завдання ставились як-небудь і все намагались перекрити папірцями, просто відписками".

"За три тижні ми зрозуміли реальний стан справ. Після цього, впродовж шести місяців, мною було прийнято рішення і замінено порядка 90% ключових командирських посад, відповідно 90% командирів були зняті зі своїх посад і призначені нові військовослужбовці, нові люди", – заявив "Фока".

Він зауважив, що з нуля було сформовано перший танковий батальйон, батальйон безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також повністю переформатовані декілька піхотних батальйонів, змінено управління, проведені навчання.

"Відповідно, комплектність особового складу за сім місяців в нашому підрозділі зросла на 234%", – розповів командир.

Фокін запевнив, що тепер у 125-й окремій важкій механізованій бригаді "є напрямок руху" – стати найкращою важкою механізованою бригадою в усіх Збройних силах України.

"За перші два місяці нам вдалося повернути 53% СЗЧ. І нам вдалося з повного нуля сформувати рекрутинг, а також медійний відділ, що дає змогу на даний момент отримувати поповнення нашого підрозділу, десь порядка 45-50% від загальної кількості особового складу, який приходить в бригаду", – повідомив він.

Гарним прикладом "оновлення" бригади, за словами командира, стало відбиття великого механізованого наступу РФ в березні 2026-го року.

"У нас був час підготуватися до цих дій з боку ворога. І найважливіше, що ми отримали в нашому корпусі – це легкість взаємодії і швидкість реакції відповідно по всім напрямкам і лініям", – зауважив він.

У грудні 2025 року новий командир 125-ї важкої механізованої бригади Третього армійського корпусу Володимир Фокін ("Фока") повідомив, що відправив частину офіцерів, в "офіцерський дозор" на Куп’янський напрямок.