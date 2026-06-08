Інтерфакс-Україна
Події
10:51 08.06.2026

У 66 ОМБр заявляють про одні з найнижчих показників щодо СЗЧ у ЗСУ

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У 66 ОМБр заявляють про одні з найнижчих показників щодо СЗЧ у ЗСУ
Фото: Третій армійський корпус

Завдяки покращенню підготовки бійців, реформуванню штабної роботи і становленню зв’язку між командирами та особовим складом 66 окрема механізована бригада імені князя М. Хороброго досягла одних з найнижчих показників самовільного залишення частин (СЗЧ) серед усіх підрозділів ЗСУ.

Про це заявив начальник БпС 66 окремої механізованої бригади ім. князя М. Хороброго Єгор Щербина, коментуючи зміни, які відбулися у бригаді за результатами інтеграції у систему Третього армійського корпусу.

"Що стосується СЗЧ, станом на зараз наша бригада посідає лідерській позиції в Збройних силах України за найнижчим показником самовільного залишення. Як до цього дійшли? Перш за все, це безпосередньо підготовка і чіткі постановки задач. У бійців є чітке розуміння, і вони психологічно і фізично, готуються до цього. Далі це адаптація після. І у нас кожен військовий має зв’язок з командиром батальона", – сказав він на пресконференції у Харкові.

Говорячи про безпосередньо безпілотну складову, Щербина заявив, що бригада увійшла в топ-30 найрезультативніших підрозділів.

"І на даний момент маємо гарні результати і в тактичному, і в оперативному навіть в деяких випадках рівнях в плані того, що безпілотна складова на даний момент може утримувати суцільний контроль безпілотної складової до 5 кілометрів і контроль противника – до 10 кілометрів", – зазначив він.

Начальник БпС також повідомив, що з тактично-оперативного рівня вже є результати щодо дальності польоту їхніх засобів, а саме – долітати до Кремінної, що дасть змогу в перспективі контролювати там логістику.

Щербина також наголосив, що запроваджена у Третьому армійському корпусі посада battle capitan "здійснила кардинальну реформу в бойовому управлінні на всіх рівнях".

"На даний момент приймається рішення спершу на горизонталі, вони вже імплементуються в життя, а далі в паралелі повідомляється вищий штаб, про те, як буде це здійснюватися. І безпосередньо управління вже самої бригади і battle capitan бригади вже не приймає рішення за батальйони, а на своєму рівні здійснює підтримку наших сил", – пояснив начальник БпС.

В цілому, за його словами, якщо порівнюємо 66 бригаду рік тому і зараз, "то відверто, це майже два різних підрозділи – зміни в кращу сторону".

Як повідомлялося, 66 ОМБр, 120 ОБрТрО та 3 прикордонний загін ДПСУ інтегровані в систему Третього армійського корпусу, який прийняв бригади і повністю розгорнувся в бойові порядки рік тому.

Як раніше повідомили у Корпусі, на Луганському напрямку підрозділи 3-ї штурмової, 60-ї, 63-ї та приданої 66-ї бригади утримують останній рубіж оборони та стримують наступ 20-ї армії РФ, 1-ї танкової армії та 25-ї армії РФ.

Теги: #сзч #66_омбр #статистика

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