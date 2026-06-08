Інтерфакс-Україна
Події
10:48 08.06.2026

У Харкові вночі внаслідок атаки ворожим дроном пошкоджено депо №5 "Нової пошти"

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У Харкові вночі внаслідок атаки ворожим дроном пошкоджено депо №5 "Нової пошти"
Фото: Нова пошта

Російський БПЛА вночі влучив у дах харківського депо №5 лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта", на момент обстрілу там знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько 1 млн грн, йдеться у повідомленні компанії.

"Ворожий БПЛА влучив у дах нашого депо, внаслідок чого виникла пожежа та часткове обвалення конструкцій. Співробітники не постраждали, оскільки депо на момент атаки не працювало", - повідомила "Нова пошта" у Телеграм в понеділок.

В компанії уточнили, що доступ до складського приміщення залишається обмеженим через пошкодження даху, сильне задимлення та ризик подальших обвалів.

Водночас "Нова пошта" наголосила, що компенсує клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень та повідомить деталі відшкодування.

Зазначається, що компанія має резервні логістичні схеми та підготовлені сценарії для подальшої роботи.

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки ударного дрона типу Shahed в Харкові було частково знищено хаб АТ "Укрпошти".

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Теги: #харків #атака_рф #нова_пошта

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