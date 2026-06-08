Третій армійський корпус: За рік ми стабілізували фронт та повністю ліквідували всі райони інфільтрації ворога в смузі від Борової до Лиману

Фото: Третій армійський корпус

Третій армійський корпус під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького за менш ніж рік з початку розгортання у смузі відповідальності стабілізував фронт на найдовшій ділянці оборони та ліквідував всі райони інфільтрації противника, заявив заступник начальника штабу 3 АК Данило Новицький ("Борода").

"Рівно рік тому ми отримали смугу, яка наразі понад 150 кілометрів, і зараз це найбільша смуга. Наразі це 12% від всієї ЛБЗ. Найдовша смуга серед корпусів. Ми перший корпус, який зміг вести в бій та повноцінно розгорнути свої бойові порядки в штатні підрозділи", – розповів "Борода" на пресконференції у Харкові, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що забезпечення та підготовка поширюються не лише на власні підрозділи, а й на суміжні формування, зокрема 66-ту окрему механізовану бригаду, 120-ту бригаду територіальної оборони та 3-й прикордонний загін. Окремо Новицький відзначив активну співпрацю із спецпризначення із ССО, СБУ, ГУР.

"Менш ніж за рік ми змогли зупинити наступ противника. Проти 3-го армійського корпусу стоять цілих три армії РФ: 20-та і 25-та загальновійськові, а також 1-ша танкова армія. Там, де до нашого приходу могли втрачати по 70 квадратних кілометрів на місяць, наразі не втрачається жодного метра. Покращується тактичне положення. Ми змогли стабілізувати фронт, змогли повністю ліквідувати всі райони інфільтрації в смузі корпусу. Колись вони досягали до 10 кілометрів вглибину. Наразі всі бригади стоять стійко", – заявив Новицький.

Важливою складовою у цьому стало створення вогняного впливу на противника, відзначили у корпусі. "Борода" нагадав, що нещодавно бійці корпусу завдали ударів по логістиці росіян в Луганській області. За словами Новицького, це "дуже сильно наносить шкоду на оперативному рівні" окупантам.

Підбиваючи підсумки за рік, заступник начштабу заявив про створення саме "сталої оборони". Як приклад він навів масштабний наступ росіян у березні поточного року, коли російські окупанти на Лимансько-Борівському напрямку здійснили найбільшу спробу прориву з початку бойових дій на цій ділянці,

"Спільними зусиллями всіх бригад і підрозділів корпусу було знищено понад 100 одиниць ворожої техніки з піхотою. Жодна з них не прорвала фронт, всі були знищені на підступах", – сказав "Борода".

Важливою складовою реформування він назвав систему управління, штабну культуру.

"Що ми принесли з собою на досвіді Третьої штурмової бригади? Побудували єдину систему управління за стандартами провідних країн Альянсу. Не просто взяли їхні доктрини, а адаптували їхні системи, їхні дії під сучасний фронт", – зазначили у корпусі.

Як відзначив Новицький, було створено об’єднані штаби. Тобто створюється під кожну задачу бойовий штаб, в якому у кожного свої ролі (окремі командні пункти, окремі завдання, окремі ролі командування). Крім того, 3 АК став першим, хто впровали в усіх підрозділах battle capitan (офіцер, який безпосередньо керує боєм).

"І ось наразі ми перший корпус, в якому повноцінно запрацював battle officer, це вища ступінь battle capitan, який узагальнює вже єдину роботу всіх на рівні корпусу", – додав Новицький.

Крім того, було значно скорочено підпорядкованим бригадам кількість доповідей. За словами заступника начштабу, близько 32 доповідей було оптимізовано за місяць, аби не перетворювати службу у "паперову війну".

Як повідомлялося, 4 червня 2025 року Третій армійський корпус (3 АК) розгорнувся у смузі відповідальності від Борової (Харківщина) до Лиману (Донеччина).

У лютому 2025 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про початок процесу переходу на корпусну структуру армії. Загалом планувалось створити 18 корпусів: 13 – у Сухопутних військах, два – у Десантно-штурмових військах, один – у морській піхоті й два – у Національній гвардії. Більшість корпусів складатимуться з п’яти бригад, один – із семи. На початку грудня торік головком ЗСУ заявив, що українське військо завершило перехід на корпусну структуру.

У січні 2026 року Сирський повідомив, що Україні розпочався другий етап корпусної реформи, в рамках якого відбуваються переміщення бригад на фронті, щоб вони стали у зону відповідальності своїх корпусів.

Фото: Третій армійський корпус