Інтерфакс-Україна
Події
10:34 08.06.2026

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пункту управління ФСБ на території Бєлгородщини

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Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пункту управління ФСБ на території Бєлгородщини
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження пункту управління ФСБ у Бєлгородської області РФ.

"Сили оборони України били по пункту управління ФСБ російської федерації в районі Волоконовки Бєлгородської області та уразили склад боєприпасів противника в районі Свободного на Донеччині", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі.

Також завдано ударів по районах зосередження особового складу окупантів в районах Щастя на Луганщині та Благодатного Донецької області.

Генштаб також нагадав про ураження нафтосховищ у ніч проти неділі, 7 червня, – уражено нафтобазу "Семиколодезянська" та нафтовий термінал у Феодосії (ТОТ Криму) за 200 та 250 км від лінії бойового зіткнення.

 

Теги: #генштаб_зсу #цілі #ураження

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