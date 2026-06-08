Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пункту управління ФСБ на території Бєлгородщини

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження пункту управління ФСБ у Бєлгородської області РФ.

"Сили оборони України били по пункту управління ФСБ російської федерації в районі Волоконовки Бєлгородської області та уразили склад боєприпасів противника в районі Свободного на Донеччині", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі.

Також завдано ударів по районах зосередження особового складу окупантів в районах Щастя на Луганщині та Благодатного Донецької області.

Генштаб також нагадав про ураження нафтосховищ у ніч проти неділі, 7 червня, – уражено нафтобазу "Семиколодезянська" та нафтовий термінал у Феодосії (ТОТ Криму) за 200 та 250 км від лінії бойового зіткнення.