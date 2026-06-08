Інтерфакс-Україна
Події
10:19 08.06.2026

Є нові знеструмлення внаслідок обстрілів у семи областях, ще 26 н.п. без світла через негоду – "Укренерго"

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Є нові знеструмлення внаслідок обстрілів у семи областях, ще 26 н.п. без світла через негоду – "Укренерго"

Станом на ранок 8 червня внаслідок ворожих атак є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", – повідомила НЕК "Укренерго" у понеділок.

Також, за інформацією системного оператора, через несприятливі погодні умови на ранок понеділка повністю або частково були знеструмлені 26 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.

Наразі ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній.

Теги: #знеструмлення #негода #обстріли

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