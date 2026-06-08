Інтерфакс-Україна
Події
10:14 08.06.2026

Падіння російського дрона в Молдові свідчить, що РФ становить загрозу не лише для України, – Сибіга

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Падіння російського дрона в Молдові свідчить, що РФ становить загрозу не лише для України, – Сибіга
Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступає за посилення міжнародного тиску на РФ на тлі інциденту з падінням російського дрону на Молдову в ніч на понеділок.

"Ще один російський дрон впав у Молдові в ході нічного масованого удару Росії по Україні. Ми висловлюємо нашу повну підтримку нашим молдовським друзям і відзначаємо їхню послідовну засудження російської агресії", – написав Сибіга в Х у понеділок вранці.

За його словами, цей інцидент "чітко демонструє, що Москва становить загрозу не лише для України, але й для всього регіону та Європи в цілому".

"Колективний тиск на Росію має бути посилений, щоб Кремль нарешті зрозумів реальність і визнав, що ніколи не досягне своїх цілей на полі бою – отже, єдиний шлях для Путіна – припинити цю війну", – наголосив Сибіга.

Раніше Міністерство оборони Молдови повідомило про перетин безпілотником кордону країни у ніч проти понеділка, згодом його уламки було знайдено у полях поблизу с.Лопатна, постраждалих немає. Село лежить на берегу річки Дністер у 5 км від України. "Сліди, виявлені на місці події, свідчать про попередній вибух", – йдеться у повідомленні.

Знайдені фрагменти досліджують для встановлення походження літака та обставин інциденту. У Міноборони Молдови також зазначили, "вночі відбувся масований напад Росії на Україну з використанням безпілотників та ракет".

Теги: #сибіга #дрон #молдова

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