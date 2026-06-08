Посадовиці КМДА повідомлено про підозру в хабарі за сприяння в розміщенні зовнішньої реклами

Колишньому головному спеціалісту Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомлено про підозру в одержанні грошей за безперешкодне опрацювання документів від підприємців, які хочуть отримати дозволи на розміщення зовнішньої реклами, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в понеділок вранці.

"Для розміщення банерів, вивісок та іншої реклами, підприємці, надсилали усі документи до Управління з питань реклами. Там їх погоджували й не пізніше наступного дня надсилали на погодження до Департаменту містобудування та архітектури КМДА. До посадових обов’язків підозрюваної входило опрацювання цих документів, після чого вона готувала документ про погодження чи відмову у погодженні розміщення реклами. Ці документи надалі передавались на підпис керівнику. Водночас встановлено, що протягом 2024-2025 років жінка отримувала від посередника, який представляв інтереси підприємців, гроші за позитивне вирішення питань щодо розміщення реклами", – йдеться в повідомленні.

В прокуратурі повідомили, що загалом чиновниця отримала на картку близького родича 64 тис. грн.

Її дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 368 Кримінального України (одержання службовою особою одержані службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища).

Ім’я звільненої чиновниці у повідомленні не розголошується.

Наразі на сайті КМДА розміщено вакансію головного спеціаліста Департаменту містобудування та архітектури. Робота передбачає категорію посади державної служби "В", оплата праці – від 20 450 грн.