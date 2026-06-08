Каллас про заяву Е3-Україна: Ми повинні пам'ятати про європейські інтереси

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Високий представник Європейського союзу Кая Каллас сподівається, що будуть дотримані європейські інтереси, які зазначені у спільній заяві Е3-Україна щодо завершення війни Росії проти України.

Відповідний коментар вона зробила у понеділок в Нікосії головуючого в ЄС Кіпру, прибувши на неформальне засідання міністрів оборони країн-членів ЄС.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб Росія та Україна могли розмовляти одна з одною, бо зрештою вони мають дійти згоди. Водночас ми повинні пам’ятати про наші основні європейські інтереси, бо є також деякі питання, які нас турбують, коли йдеться про послаблення санкцій, коли йдеться про розморожування активів, і для цього нам також потрібно побачити дотримання деяких основних європейських інтересів безпеки, і в тих п’яти пунктах, які також висувала E3, згадуються основні європейські інтереси безпеки", – сказала Каллас.

Високий представник нагадала, що саме ці питання були предметом обговорення з міністрами закордонних справ. "Тож я сподіваюся, що все це буде враховано", – наголосила вона.

Відповідаючи на запитання щодо готовності російської сторони вести переговори, Каллас констатувала, що станом на сьогодні з російського боку йде "ескалація". "Спочатку їм слід було б домовитися про припинення вогню, щоб сісти за стіл переговорів. Але водночас ми також бачимо певні рухи всередині Росії, що вони незадоволені продовженням цієї війни. Ось чому нам потрібно чинити на них більший тиск, а також посилити нашу підтримку України", – переконана Високий представник.

Говорячи про опцію для Європейського союзу бути залученими до мирних переговорів, Каллас знову нагадала, що обговорення підготовки до таких майбутніх переговорів вже відбулося на минулому тижні міністрами закордонних справ. "Які наші вимоги?... Той, хто потім піде з ними (росіянами) розмовляти, також повинен викласти це... Я думаю, що це важливо. Водночас, я також вважаю, що оскільки росіян (за столом переговорів) насправді ще немає, тому нам також потрібно мати більше стратегічного терпіння, щоб ми не були тими, хто вимагає, але насправді Росії потрібно розмовляти з нами, тому що вони також хочуть припинити цю війну. І давайте почнемо з припинення вогню", – вважає вона.

Каллас також повідомила, що питання війни РФ проти України стоїть на порядку денному сьогоднішнього засідання. "Ми говоримо про те, що ще ми можемо зробити, щоб допомогти Україні, а також про те, як дійсно змусити наші оборонні галузі працювати разом. Це те, що обговорять міністри. У нас також є різні пропозиції на столі, що ми можемо просувати далі", – деталізувала Високий представник.

Коментуючи на прохання журналістів інформацію про те, що Ірландія постачає Росії алюміній, Каллас визнала, що "коли з’являється інформація про те, що хтось так чи інакше допомагає Росії, нам слід бути більш креативними у пошуку способів, як ми можемо насправді зупинити цю війну". "Бо якщо є думка, що деякі з нас все ще отримують вигоду від торгівлі з Росією, водночас, коли це фактично полегшує їм фінансування цієї війни, то ця війна ніколи не припиниться. Ось чому наші санкції зосереджені на тому, щоб фінансування війни справді перенаправлялося в інші місця, щоб вони не могли продовжувати це. Тому що війни також закінчуються, коли у агресорів закінчуються гроші", – зазначила вона.

При цьому Високий представник не виключила запровадження відповідних санкцій щодо постачання алюмінію.