Інтерфакс-Україна
Події
10:07 08.06.2026

Каллас про заяву Е3-Україна: Ми повинні пам'ятати про європейські інтереси

3 хв читати
Каллас про заяву Е3-Україна: Ми повинні пам'ятати про європейські інтереси
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас сподівається, що будуть дотримані європейські інтереси, які зазначені у спільній заяві Е3-Україна щодо завершення війни Росії проти України.

Відповідний коментар вона зробила у понеділок в Нікосії головуючого в ЄС Кіпру, прибувши на неформальне засідання міністрів оборони країн-членів ЄС.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб Росія та Україна могли розмовляти одна з одною, бо зрештою вони мають дійти згоди. Водночас ми повинні пам’ятати про наші основні європейські інтереси, бо є також деякі питання, які нас турбують, коли йдеться про послаблення санкцій, коли йдеться про розморожування активів, і для цього нам також потрібно побачити дотримання деяких основних європейських інтересів безпеки, і в тих п’яти пунктах, які також висувала E3, згадуються основні європейські інтереси безпеки", – сказала Каллас.

Високий представник нагадала, що саме ці питання були предметом обговорення з міністрами закордонних справ. "Тож я сподіваюся, що все це буде враховано", – наголосила вона.

Відповідаючи на запитання щодо готовності російської сторони вести переговори, Каллас констатувала, що станом на сьогодні з російського боку йде "ескалація". "Спочатку їм слід було б домовитися про припинення вогню, щоб сісти за стіл переговорів. Але водночас ми також бачимо певні рухи всередині Росії, що вони незадоволені продовженням цієї війни. Ось чому нам потрібно чинити на них більший тиск, а також посилити нашу підтримку України", – переконана Високий представник.

Говорячи про опцію для Європейського союзу бути залученими до мирних переговорів, Каллас знову нагадала, що обговорення підготовки до таких майбутніх переговорів вже відбулося на минулому тижні міністрами закордонних справ. "Які наші вимоги?... Той, хто потім піде з ними (росіянами) розмовляти, також повинен викласти це... Я думаю, що це важливо. Водночас, я також вважаю, що оскільки росіян (за столом переговорів) насправді ще немає, тому нам також потрібно мати більше стратегічного терпіння, щоб ми не були тими, хто вимагає, але насправді Росії потрібно розмовляти з нами, тому що вони також хочуть припинити цю війну. І давайте почнемо з припинення вогню", – вважає вона.

Каллас також повідомила, що питання війни РФ проти України стоїть на порядку денному сьогоднішнього засідання. "Ми говоримо про те, що ще ми можемо зробити, щоб допомогти Україні, а також про те, як дійсно змусити наші оборонні галузі працювати разом. Це те, що обговорять міністри. У нас також є різні пропозиції на столі, що ми можемо просувати далі", – деталізувала Високий представник.

Коментуючи на прохання журналістів інформацію про те, що Ірландія постачає Росії алюміній, Каллас визнала, що "коли з’являється інформація про те, що хтось так чи інакше допомагає Росії, нам слід бути більш креативними у пошуку способів, як ми можемо насправді зупинити цю війну". "Бо якщо є думка, що деякі з нас все ще отримують вигоду від торгівлі з Росією, водночас, коли це фактично полегшує їм фінансування цієї війни, то ця війна ніколи не припиниться. Ось чому наші санкції зосереджені на тому, щоб фінансування війни справді перенаправлялося в інші місця, щоб вони не могли продовжувати це. Тому що війни також закінчуються, коли у агресорів закінчуються гроші", – зазначила вона.

При цьому Високий представник не виключила запровадження відповідних санкцій щодо постачання алюмінію.

Теги: #україна_єс #каллас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 28.05.2026
Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

15:45 28.05.2026
В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

10:23 28.05.2026
Каллас: Ми обговоримо основні інтереси ЄС щодо РФ; питання переговорника не на часі

Каллас: Ми обговоримо основні інтереси ЄС щодо РФ; питання переговорника не на часі

13:28 24.05.2026
Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

11:11 22.05.2026
Нардеп Соболєв: Пропозиція асоційованого членства України у ЄС – шлях у нікуди

Нардеп Соболєв: Пропозиція асоційованого членства України у ЄС – шлях у нікуди

17:38 21.05.2026
Нардеп Разумков назвав пропозицію Мерца щодо "асоційованого членства" України в ЄС некоректною

Нардеп Разумков назвав пропозицію Мерца щодо "асоційованого членства" України в ЄС некоректною

17:09 21.05.2026
Мережко: Україна має політичну волю виконати всі вимоги для повноправного членства в ЄС – асоційований статус недоречний

Мережко: Україна має політичну волю виконати всі вимоги для повноправного членства в ЄС – асоційований статус недоречний

09:35 21.05.2026
Мерц пропонує Україні спеціальний статус в ЄС – лист до лідерів Союзу

Мерц пропонує Україні спеціальний статус в ЄС – лист до лідерів Союзу

12:42 20.05.2026
Перший транш макрофінансової допомоги ЄС Україна може отримати уже у червні – Домбровскіс

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС Україна може отримати уже у червні – Домбровскіс

13:56 12.05.2026
Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива членства в ЄС стала незворотною – спікерка Конгресу депутатів Іспанії

Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива членства в ЄС стала незворотною – спікерка Конгресу депутатів Іспанії

ВАЖЛИВЕ

Третій армійський корпус: За рік ми стабілізували фронт та повністю ліквідували всі райони інфільтрації ворога в смузі від Борової до Лиману

Нацполіція попередила замах на вбивство Юсова та затримала киянина-найманця

Хаб "Укрпошти" у Харкові частково знищено внаслідок влучання Shahed – гендиректор

Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц у спільній заяві погодили ключові параметри можливого перемир'я: припинення вогню, лінія фронту як основа переговорів і гарантії безпеки

Зеленський обговорив із лідерами E3 оборону України та дипломатичні кроки, заявив про значні втрати РФ

ОСТАННЄ

Командир 125 ОВМБр про "приведення до тями" бригади: 90% командирів були зняті з посад, комплектність особового складу зросла на 234%

У 66 ОМБр заявляють про одні з найнижчих показників щодо СЗЧ у ЗСУ

У Харкові вночі внаслідок атаки ворожим дроном пошкоджено депо №5 "Нової пошти"

Російські обстріли забрали життя жительки Херсона

Третій армійський корпус: За рік ми стабілізували фронт та повністю ліквідували всі райони інфільтрації ворога в смузі від Борової до Лиману

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пункту управління ФСБ на території Бєлгородщини

Є нові знеструмлення внаслідок обстрілів у семи областях, ще 26 н.п. без світла через негоду – "Укренерго"

Падіння російського дрона в Молдові свідчить, що РФ становить загрозу не лише для України, – Сибіга

Посадовиці КМДА повідомлено про підозру в хабарі за сприяння в розміщенні зовнішньої реклами

Опитування: 61% українців відкидають пропозицію перемир'я за нинішньою лінією фронту, якщо Україна не отримає гарантій безпеки, грошей та зброї

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА