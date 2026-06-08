Інтерфакс-Україна
Події
09:50 08.06.2026

Нацполіція попередила замах на вбивство Юсова та затримала киянина-найманця

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Нацполіція попередила замах на вбивство Юсова та затримала киянина-найманця
Фото: Нацполіція

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Правоохоронці викрили та затримали найманця російських спецслужб на стадії підготовки до вбивства одного з посадовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України, наразі фігурант перебуває під вартою, повідомляється на сайті Національної поліції України в понеділок вранці.

"Спецслужби РФ завербували 38-річного мешканця Києва та пообіцяли йому грошову винагороду за вчинення особливо тяжкого злочину. За ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України йому запропонували $100 тис, з яких $10 тис було перераховано як аванс", – йдеться в повідомленні.

В Нацполіції не розкривають імені посадовця, на якого готувався замах.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" власні джерела в правоохоронних органах, замах готувався на представника з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міноборони, заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, радника керівника Офісу президента України Андрія Юсова.

За викритим фактом слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України розпочали кримінальне провадження. Завербований раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, він мав організувати виконання замовного вбивства.

"Фігурант визначив спосіб вчинення злочину – із застосуванням FPV-дрона, а також розпочав пошук виконавця, який мав відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами. Однак реалізувати задум він не встиг…. Слідчі Нацполіції повідомили затриманому про підозру за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (готування до умисного вбивства з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі", – повідомили у поліції.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до підготовки замаху. Досудове розслідування триває.

Теги: #замах #гур #попередження #нацполіція

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