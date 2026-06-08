Інтерфакс-Україна
Події
09:43 08.06.2026

В Одесі троє постраждалих від атаки ворожого дрона, двоє у важкому стані

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В Одесі троє постраждалих від атаки ворожого дрона, двоє у важкому стані
Фото: Одеська ОВА

Троє людей постраждали в Одесі внаслідок атаки російського дрона на зупинку громадського транспорту, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в понеділок вранці.

"В Одесі наразі відомо про трьох постраждалих, які перебували біля зупинки громадського транспорту. Стан двох з них медики оцінюють як важкий. Лікарі надають усю необхідну допомогу. На місці події пошкоджено зупинковий комплекс та декілька маршрутних таксі", – написав Кіпер в Телеграм.

Крім того, за його словами, через ворожий обстріл в Одеському районі зруйновано та охоплено пожежею приватний житловий будинок, а також пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше Кіпер повідомляв про одного пораненого цивільного внаслідок масованої атаки ворожих дронів на Одесу й область. "В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. На жаль, постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний. У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі. Зафіксовано пошкодження житлових будинків й на території Чорноморської громади", – писав він.

Теги: #атака_бпла_рф #постраждалі #одеса

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