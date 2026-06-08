Інтерфакс-Україна
Події
09:37 08.06.2026

Дрон перетнув кордон Молдови і вибухнув у полі поблизу села Лопатна

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Безпілотник перетнув кордон Молдови у ніч проти понеділка, 8 червня, згодом його уламки було знайдено у полях поблизу с. Лопатна, постраждалих немає, повідомило Міністерство оборони Молдови.

"Міністерство оборони повідомляє, що 8 червня 2026 року о 00:20 системи спостереження Національної армії та транскордонного співробітництва виявили перетин державного кордону Республіки Молдова безпілотним літальним апаратом з боку населеного пункту Михайлівка-Лопатна", – йдеться в офіційному повідомленні Міноборони на сайті в понеділок.

Зазначається, що фрагменти безпілотного літального апарату було знайдено на сільськогосподарських угіддях поблизу села Лопатна. "Сліди, виявлені на місці події, свідчать про попередній вибух", – йдеться у повідомленні.

Знайдені фрагменти досліджують для встановлення походження апарату та обставин інциденту.

У Міноборони Молдови також зазначили, що "вночі відбувся масований напад Росії на Україну з використанням безпілотників та ракет".

Теги: #дрон #вибух #молдова

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