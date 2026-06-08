Жінка загинула у Конотопі через ворожий обстріл, троє людей постраждали, серед них – дитина

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Жінка загинула у Конотопі (Сумська обл.) через ранкову атаку ворога, відомо про трьох постраждалих, серед них – дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На жаль, внаслідок ранкової атаки по Конотопу загинула цивільна жінка. Під завалами рятувальники виявили тіло 78-річної мешканки", – написав він у Телеграмі в понеділок вранці.

За словами Григорова, також постраждали троє людей, серед них дитина. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Як повідомила обласна прокуратура у Телеграм, атака сталася 8 червня близько 5:10 ранку, окупанти атакували безпілотником багатоповерхівку в м. Конотоп. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої 78-річної жінки. Також госпіталізовано двох жінок, яким 75 та 41 рік, та 44-річного чоловіка. 8-річному хлопчику діагностували гостру реакцію на стрес.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).