У результаті ворожої атаки на Конотоп загинула літня жінка – міський голова

Фото: https://t.me/SemenikhinArtem/

У Конотопі внаслідок ранкової ворожої атаки відомо про загибель літньої жінки, повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"На жаль, погана новина… Виявлено тіло загиблої людини, літня жінка…", – зазначив Семеніхін у дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров зазначав, що Конотопська громада Сумської області вранці в понеділок зазнала атаки кількох ударних безпілотників, унаслідок чого під ударом опинилася цивільна інфраструктура. В результаті ворожої атаки є постраждалі.