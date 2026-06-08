Інтерфакс-Україна
Події
08:58 08.06.2026

У результаті ворожої атаки на Конотоп загинула літня жінка – міський голова

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У результаті ворожої атаки на Конотоп загинула літня жінка – міський голова
Фото: https://t.me/SemenikhinArtem/

У Конотопі внаслідок ранкової ворожої атаки відомо про загибель літньої жінки, повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"На жаль, погана новина… Виявлено тіло загиблої людини, літня жінка…", – зазначив Семеніхін у дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров зазначав, що Конотопська громада Сумської області вранці в понеділок зазнала атаки кількох ударних безпілотників, унаслідок чого під ударом опинилася цивільна інфраструктура. В результаті ворожої атаки є постраждалі.

Теги: #конотоп #атака

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