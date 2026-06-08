ППО збила 124 з 155 російських дронів вночі, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

Фото: НГУ

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 124 з 155 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на понеділок, починаючи з 18:00 неділі, проте зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях та падіння збитих на шести, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – повідомляється в Телеграм-каналі ПС.

Зазначається, що у ніч на 8 червня (з 18:00 7 червня) противник атакував 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Окрім того зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.