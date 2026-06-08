Інтерфакс-Україна
Події
08:35 08.06.2026

Внаслідок атаки на Одещині пошкоджено енергооб'єкт, є перебої з електропостачанням – ОВА

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Внаслідок атаки на Одещині пошкоджено енергооб'єкт, є перебої з електропостачанням – ОВА

Внаслідок ворожої атаки на Одещині зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури та перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок ворожої атаки на півдні регіону ушкоджено обладнання одного з енергетичних об'єктів. Зафіксовані перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів", – зазначив він ранком понеділка.

За словами Кіпера, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

 

Теги: #одеська_область #атака

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