Сили безпілотних систем уразили за добу 1526 ворожих цілей

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Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1526 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 279 одиниць особового складу, з яких 143 – ліквідовано; 50 точок вильоту БпЛА; 22 засоби РЕБ; 93 одиниці автомобільної техніки; 26 гармат та гаубиць; 394 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"З початку червня (01-07.06) підрозділами СБС уражено 11 364 цілі противника, з них 2270 – особовий склад", – повідомили СБС.