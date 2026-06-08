Інтерфакс-Україна
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08:14 08.06.2026

Іран випустив 11 балістичних ракет по Ізраїлю, Ізраїль завдає ударів у відповідь – посол

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Іран випустив 11 балістичних ракет по Ізраїлю, Ізраїль завдає ударів у відповідь – посол

Ізраїль зазнав ракетної атаки з боку Ірану – було випущено 11 балістичних ракет, після чого ізраїльська сторона завдає ударів у відповідь по іранських пускових майданчиках ракет класу "земля-земля" та об'єктах інфраструктури, заявив посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер.

За його словами, кожна з випущених ракет здатна "зрівняти з землею цілий район і вбити сотні людей", а жодна "поважаюча себе країна у світі не потерпить такої атаки, як і Ізраїль".

"Ізраїль зараз цілиться в іранські пускові майданчики ракет класу "земля-земля", а також в об'єкти інфраструктури, не пов'язані з енергетичним сектором", – зазначено в повідомленні, поширеному послом у соціальній мережі Х.

Як повідомлялося, Іран у неділю здійснив ракетний обстріл у напрямку Ізраїлю на тлі загострення ситуації в регіоні, тоді як президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль утриматися від удару у відповідь і заявив про наближення остаточної угоди з Тегераном.

 

Теги: #іран #війна #ізраїль #удари

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