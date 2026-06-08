Інтерфакс-Україна
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07:43 08.06.2026

Окупанти за добу втратили 1330 осіб та 365 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1330 осіб та 365 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Міноборони України

Сили оборони за добу ліквідували 1330 окупантів, вісім танків, 85 артсистем, п'ять бронемашин, 2161 БПЛА, а також 365 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.2026 орієнтовно склали особового складу – близько 1 374 950 (+1330) осіб, танків – 11 997 (+8) од, бойових броньованих машин – 24 705 (+5) од, артилерійських систем – 43 564 (+85) од, РСЗВ – 1 847 (+3) од, засоби ППО – 1 409 (+2) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 607 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2161) од, крилаті ракети – 4 733 (+0) од, кораблі/катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 104 414 (+363) од, спеціальна техніка – 4 259 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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