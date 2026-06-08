Інтерфакс-Україна
Події
07:39 08.06.2026

ОВА: Конотопську громаду на Сумщині атакували БпЛА, є постраждалі

1 хв читати
ОВА: Конотопську громаду на Сумщині атакували БпЛА, є постраждалі

Конотопська громада Сумської області вранці в понеділок зазнала атаки кількох ударних безпілотників, унаслідок чого під ударом опинилася цивільна інфраструктура, є постраждалі, повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

""Цього ранку ворог кількома БпЛА атакував місто. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура – житловий сектор. Є постраждалі", – інформує очільник ОВА у Телеграм-каналі.

За інформацією Григорова, медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція.

 

Теги: #постраждалі #атака #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:21 08.06.2026
У Херсоні внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждав 41-річний чоловік – МВА

У Херсоні внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждав 41-річний чоловік – МВА

00:01 08.06.2026
Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, Трамп закликав утриматися від відповіді і заявив про наближення угоди з Тегераном

Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, Трамп закликав утриматися від відповіді і заявив про наближення угоди з Тегераном

21:00 07.06.2026
Кількість постраждалих внаслідок авіаударів по Балабиному зросла до шести – МВС

Кількість постраждалих внаслідок авіаударів по Балабиному зросла до шести – МВС

18:56 07.06.2026
Російські війська протягом дня неодноразово обстріляли рятувальників у Глухівській громаді на Сумщині

Російські війська протягом дня неодноразово обстріляли рятувальників у Глухівській громаді на Сумщині

16:38 07.06.2026
Троє людей постраждали на Сумщині через атаки ворога, зокрема на АЗС – ОВА

Троє людей постраждали на Сумщині через атаки ворога, зокрема на АЗС – ОВА

15:31 07.06.2026
Кількість поранених через ворожу атаку в Балабиному зросла до 5 осіб – Запорізька ОВА

Кількість поранених через ворожу атаку в Балабиному зросла до 5 осіб – Запорізька ОВА

08:55 07.06.2026
Одного цивільного поранено внаслідок нічних атак російських БпЛА на Одесу – ОВА

Одного цивільного поранено внаслідок нічних атак російських БпЛА на Одесу – ОВА

22:12 06.06.2026
Росія атакувала українські пошуково-рятувальні судна, є постраждалі – Кулеба

Росія атакувала українські пошуково-рятувальні судна, є постраждалі – Кулеба

21:58 06.06.2026
Евакуацію 2907 цивільних з прикордонних районів здійснено в Сумській області з початку року – ОВА

Евакуацію 2907 цивільних з прикордонних районів здійснено в Сумській області з початку року – ОВА

19:15 06.06.2026
Росіяни поцілили у маршрутку в Запорізькій області: загинув 56-річний водій

Росіяни поцілили у маршрутку в Запорізькій області: загинув 56-річний водій

ВАЖЛИВЕ

Хаб "Укрпошти" у Харкові частково знищено внаслідок влучання Shahed – гендиректор

Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц у спільній заяві погодили ключові параметри можливого перемир'я: припинення вогню, лінія фронту як основа переговорів і гарантії безпеки

Зеленський обговорив із лідерами E3 оборону України та дипломатичні кроки, заявив про значні втрати РФ

Зеленський заявив, що найшвидшим шляхом може бути "заморозка" ситуації на поточних позиціях із подальшим переходом до дипломатії

Зеленський, Макрон і Мерц прибули на Даунінг-стріт для участі в зустрічі щодо підтримки України – ЗМІ

ОСТАННЄ

Хаб "Укрпошти" у Харкові частково знищено внаслідок влучання Shahed – гендиректор

У Києві водій з ознаками сп'яніння під час втечі від патрульних пошкодив три службові авто – поліція

8 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Пашинян заявив про перемогу своєї партії на виборах до завершення підрахунку голосів – ЗМІ

ДКВС розпочала перевірку через відео з можливим насильством у СІЗО в Одесі, керівництво відсторонено

Сили оборони відбили з початку доби 196 ворожих атак – Генштаб

Зеленський проінформував Стармера про потреби України в ППО та координацію перед міжнародними самітами

Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц у спільній заяві погодили ключові параметри можливого перемир'я: припинення вогню, лінія фронту як основа переговорів і гарантії безпеки

Зеленський обговорив із лідерами E3 оборону України та дипломатичні кроки, заявив про значні втрати РФ

Пасажиропотік на виїзд з України в перший тиждень літа зріс на 14,5% – дані Держприкордонслужби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА