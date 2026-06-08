ОВА: Конотопську громаду на Сумщині атакували БпЛА, є постраждалі

Конотопська громада Сумської області вранці в понеділок зазнала атаки кількох ударних безпілотників, унаслідок чого під ударом опинилася цивільна інфраструктура, є постраждалі, повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

""Цього ранку ворог кількома БпЛА атакував місто. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура – житловий сектор. Є постраждалі", – інформує очільник ОВА у Телеграм-каналі.

За інформацією Григорова, медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція.