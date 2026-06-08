Хаб "Укрпошти" у Харкові частково знищено внаслідок влучання Shahed – гендиректор

Фото: Укрпошта

Внаслідок нічної атаки ударного дрона типу Shahed у Харкові було частково знищено хаб "Укрпошти" у Харкові, повідомляє генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За інформацією Смілянського, команда з ночі вже працює над відновленням операцій, щоб забезпечити максимально своєчасну доставку відправлень.

"Сьогодні в нас була важка ніч. Шахед влучив в наш Хаб Харків. Він частково знищений, але головне всі живі. Команда з ночі вже працює щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені ми обов'язково все компенсуємо", – зазначив він.