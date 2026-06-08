Інтерфакс-Україна
Події
07:32 08.06.2026

Хаб "Укрпошти" у Харкові частково знищено внаслідок влучання Shahed – гендиректор

1 хв читати
Хаб "Укрпошти" у Харкові частково знищено внаслідок влучання Shahed – гендиректор
Фото: Укрпошта

Внаслідок нічної атаки ударного дрона типу Shahed у Харкові було частково знищено хаб "Укрпошти" у Харкові, повідомляє генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За інформацією Смілянського, команда з ночі вже працює над відновленням операцій, щоб забезпечити максимально своєчасну доставку відправлень.

"Сьогодні в нас була важка ніч. Шахед влучив в наш Хаб Харків. Він частково знищений, але головне всі живі. Команда з ночі вже працює щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені ми обов'язково все компенсуємо", – зазначив він.

 

Теги: #харків #влучання #хаб #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 05.06.2026
Харків відмінив закупівлю низькопідлогових електробусів за EUR15 млн коштів ЄІБ

Харків відмінив закупівлю низькопідлогових електробусів за EUR15 млн коштів ЄІБ

12:25 04.06.2026
Тіна Кароль і Сергій Жадан презентували документальний фільм про Харків і бійців "Хартії"

Тіна Кароль і Сергій Жадан презентували документальний фільм про Харків і бійців "Хартії"

09:54 04.06.2026
Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

23:13 03.06.2026
З 13 до 8 скорочено кількість заступників міського голови Харкова

З 13 до 8 скорочено кількість заступників міського голови Харкова

11:26 03.06.2026
Шестеро постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу

Шестеро постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу

09:55 02.06.2026
Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

04:47 02.06.2026
Десятеро постраждалих, у тому числі дитина, внаслідок комбінованої атаки на Харків – мер

Десятеро постраждалих, у тому числі дитина, внаслідок комбінованої атаки на Харків – мер

02:38 02.06.2026
Шестеро постраждалих, серед яких, у Харкові через удар БпЛА

Шестеро постраждалих, серед яких, у Харкові через удар БпЛА

02:28 02.06.2026
Харків під комбінованою атакою

Харків під комбінованою атакою

01:38 02.06.2026
Ворог атакував Дніпро і Харків, виникли пожежі, уточнюється щодо постраждалих – влада

Ворог атакував Дніпро і Харків, виникли пожежі, уточнюється щодо постраждалих – влада

ВАЖЛИВЕ

Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц у спільній заяві погодили ключові параметри можливого перемир'я: припинення вогню, лінія фронту як основа переговорів і гарантії безпеки

Зеленський обговорив із лідерами E3 оборону України та дипломатичні кроки, заявив про значні втрати РФ

Зеленський заявив, що найшвидшим шляхом може бути "заморозка" ситуації на поточних позиціях із подальшим переходом до дипломатії

Зеленський, Макрон і Мерц прибули на Даунінг-стріт для участі в зустрічі щодо підтримки України – ЗМІ

Зеленський підтвердив візит Абрамовича до Києва і заявив, що той передавав послання Путіну

ОСТАННЄ

У Києві водій з ознаками сп'яніння під час втечі від патрульних пошкодив три службові авто – поліція

8 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Пашинян заявив про перемогу своєї партії на виборах до завершення підрахунку голосів – ЗМІ

ДКВС розпочала перевірку через відео з можливим насильством у СІЗО в Одесі, керівництво відсторонено

У Херсоні внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждав 41-річний чоловік – МВА

Сили оборони відбили з початку доби 196 ворожих атак – Генштаб

Зеленський проінформував Стармера про потреби України в ППО та координацію перед міжнародними самітами

Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц у спільній заяві погодили ключові параметри можливого перемир'я: припинення вогню, лінія фронту як основа переговорів і гарантії безпеки

Зеленський обговорив із лідерами E3 оборону України та дипломатичні кроки, заявив про значні втрати РФ

Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, Трамп закликав утриматися від відповіді і заявив про наближення угоди з Тегераном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА